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  4. Popüler oyunlarda %75’e varan indirim: Epic Games Kış İndirimleri başladı

Popüler oyunlarda %75’e varan indirim: Epic Games Kış İndirimleri başladı

Onlarca popüler oyun Epic Games’te dev indirime girdi. İşte Şubat ayına kadar indirimli alınabilecek bazı oyunlar.

Popüler oyunlarda %75’e varan indirim: Epic Games Kış İndirimleri başladı - Sayfa 1

Her yıl çeşitli kampanyalar düzenleyen Epic Games, Yaz İndirimleri sonrası bu kez de Kış İndirimleri ile abonelerine sürpriz yaptı. 

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Popüler oyunlarda %75’e varan indirim: Epic Games Kış İndirimleri başladı - Sayfa 2

Yaz aylarında pek çok oyunda dev indirim yapan platform, 2025’in kış ayında da abonelerine özel indirimler hazırladı.

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Popüler oyunlarda %75’e varan indirim: Epic Games Kış İndirimleri başladı - Sayfa 3

Valve’nin oyun platformu Epic Games, pek çok sevilen yapım için fiyat indirimine gitti. Geçici süre faydalanılabilecek kampanya kapsamında yüzlerce oyuna müthiş indirimli fiyatla sahip olunabiliyor.

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Popüler oyunlarda %75’e varan indirim: Epic Games Kış İndirimleri başladı - Sayfa 4

Peki Epic Games Kış İndirimi’nde hangi oyunlar indirime girdi, işte bazı popüler oyunlar ve kampanyanın sona ereceği tarih.

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