Popüler oyunlarda %75’e varan indirim: Epic Games Kış İndirimleri başladı
Onlarca popüler oyun Epic Games’te dev indirime girdi. İşte Şubat ayına kadar indirimli alınabilecek bazı oyunlar.
Her yıl çeşitli kampanyalar düzenleyen Epic Games, Yaz İndirimleri sonrası bu kez de Kış İndirimleri ile abonelerine sürpriz yaptı.
Yaz aylarında pek çok oyunda dev indirim yapan platform, 2025’in kış ayında da abonelerine özel indirimler hazırladı.
Valve’nin oyun platformu Epic Games, pek çok sevilen yapım için fiyat indirimine gitti. Geçici süre faydalanılabilecek kampanya kapsamında yüzlerce oyuna müthiş indirimli fiyatla sahip olunabiliyor.