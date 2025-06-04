  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Popüler oyunlarda yüzde 90’a varan indirim ! Fiyatlar bayram şekeri tadında. Elinizi çabuk tutun

Popüler oyunlarda yüzde 90’a varan indirim ! Fiyatlar bayram şekeri tadında. Elinizi çabuk tutun

Sony’nin oyun servisi PlayStation Store için dev indirim başladı. Bayram öncesi başlatılan bu indirimle bazı oyunların fiyatında yüzde 90’a varan indirimler yapıldı.

Popüler oyunlarda yüzde 90’a varan indirim ! Fiyatlar bayram şekeri tadında. Elinizi çabuk tutun - Sayfa 1

Yılın belirli dönemlerinde oyun şirketleri dev etkinlikler başlatarak abonelerine jest yapıyor. Sony, Epic Games ve Steam arasında kıyasıya rekabet sürerken, bayram öncesi Sony, PS Store’da dev indirimler başlattı.

1 | 9
Popüler oyunlarda yüzde 90’a varan indirim ! Fiyatlar bayram şekeri tadında. Elinizi çabuk tutun - Sayfa 2

Döviz kuru ve vergiler nedeniyle oyun fiyatları da artarken, oyuncular umudunu indirimlerde arıyor. Bu noktada ise oyun şirketleri elinden geleni her zaman fazlasıyla yapıyor. 

2 | 9
Popüler oyunlarda yüzde 90’a varan indirim ! Fiyatlar bayram şekeri tadında. Elinizi çabuk tutun - Sayfa 3

Nitekim Steam ve Sony gibi şirketler geçmişte fiyatı 3000 TL’ye varan oyunları zaman zaman ücretsiz olarak bile aboneleriyle buluşturdu. Öyle ki bayram öncesi başlatılan "Days of Play" indirimleri tüketicilerin yüzü bir kez daha gülecek. 

3 | 9
Popüler oyunlarda yüzde 90’a varan indirim ! Fiyatlar bayram şekeri tadında. Elinizi çabuk tutun - Sayfa 4

Çünkü bu kez de oyunlarda yüzde 90’a varan indirimler yapıldı.

4 | 9