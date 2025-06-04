Popüler oyunlarda yüzde 90’a varan indirim ! Fiyatlar bayram şekeri tadında. Elinizi çabuk tutun
Sony’nin oyun servisi PlayStation Store için dev indirim başladı. Bayram öncesi başlatılan bu indirimle bazı oyunların fiyatında yüzde 90’a varan indirimler yapıldı.
Yılın belirli dönemlerinde oyun şirketleri dev etkinlikler başlatarak abonelerine jest yapıyor. Sony, Epic Games ve Steam arasında kıyasıya rekabet sürerken, bayram öncesi Sony, PS Store’da dev indirimler başlattı.
Döviz kuru ve vergiler nedeniyle oyun fiyatları da artarken, oyuncular umudunu indirimlerde arıyor. Bu noktada ise oyun şirketleri elinden geleni her zaman fazlasıyla yapıyor.
Nitekim Steam ve Sony gibi şirketler geçmişte fiyatı 3000 TL’ye varan oyunları zaman zaman ücretsiz olarak bile aboneleriyle buluşturdu. Öyle ki bayram öncesi başlatılan "Days of Play" indirimleri tüketicilerin yüzü bir kez daha gülecek.