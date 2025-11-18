Popüler telefon markasında İsrail skandalı: Önceden yüklü geliyor, kaldırılamıyor
Popüler telefon markasında İsrail merkezli uygulama tespit edildi. Bazı telefonlara önceden yüklü olarak geliyor, kaldırılması da imkansız!
Android telefonlarda casus yazılım riski her zaman var. Ancak Samsung telefonlarda görülen bir uygulama, yasal yollarla İsrail merkezli bir uygulamanın telefonlara girdiğini gösteriyor.
Bazı Samsung Galaxy modellerinde ön yüklü gelen “AppCloud” uygulaması, İsrail merkezli ironSource ile bağlantısı nedeniyle tartışma yaratıyor.
Üstelik kullanıcılar bu uygulamayı tamamen kaldıramazken, devre dışı da bırakamıyor. Bu da gizlilik endişelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.