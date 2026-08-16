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Porsche’den 100. yıla özel araç: Sadece 100 adet üretilecek, tek bir ülkede satılacak

Lüks otomobilin gözde markalarından Porsche, markanın yüzüncü yılını da temsil eden yeni modelini duyurdu. Sadece 100 adet üretimle sınırlı kalacak araç, tek bir ülkede satışa sunulacak.

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Porsche’den 100. yıla özel araç: Sadece 100 adet üretilecek, tek bir ülkede satılacak - Sayfa 1

Porsche, efsanevi Nürburgring pistinin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla "911 GT3 100 Jahre Nürburgring" adını taşıyan özel bir modelini tanıttı. 

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Porsche’den 100. yıla özel araç: Sadece 100 adet üretilecek, tek bir ülkede satılacak - Sayfa 2

Pist tutkunlarını heyecanlandıran bu özel seri, sadece 100 adetle sınırlı kalacak ve yalnızca Almanya pazarında satışa sunulacak. Nürburgring'in 100. yaşına özel hazırlanan bu 911 GT3, "Yeşil Cehennem" olarak da bilinen Nordschleife pistine göndermeler içeriyor. 

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Porsche’den 100. yıla özel araç: Sadece 100 adet üretilecek, tek bir ülkede satılacak - Sayfa 3

Araca baktığımızda, ön ve arka kısımlarda pistin karakteristik yeşil rengini yansıtan bölümler hemen göze çarpıyor. Müşteriler, araç kapısındaki numarayı kendileri seçebilme şansına sahip. Renk seçenekleri ise White ve GT Silver Metallic olmak üzere iki farklı alternatife sahip.

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Porsche’den 100. yıla özel araç: Sadece 100 adet üretilecek, tek bir ülkede satılacak - Sayfa 4

Aracın iç mekanı da Nürburgring temasını taşıyor. Yeşil renkli takla kafesi, siyah deri ve Race-Tex döşeme gibi detaylar dikkat çekiyor.

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