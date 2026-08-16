Porsche’den 100. yıla özel araç: Sadece 100 adet üretilecek, tek bir ülkede satılacak
Lüks otomobilin gözde markalarından Porsche, markanın yüzüncü yılını da temsil eden yeni modelini duyurdu. Sadece 100 adet üretimle sınırlı kalacak araç, tek bir ülkede satışa sunulacak.
Porsche, efsanevi Nürburgring pistinin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla "911 GT3 100 Jahre Nürburgring" adını taşıyan özel bir modelini tanıttı.
Pist tutkunlarını heyecanlandıran bu özel seri, sadece 100 adetle sınırlı kalacak ve yalnızca Almanya pazarında satışa sunulacak. Nürburgring'in 100. yaşına özel hazırlanan bu 911 GT3, "Yeşil Cehennem" olarak da bilinen Nordschleife pistine göndermeler içeriyor.
Araca baktığımızda, ön ve arka kısımlarda pistin karakteristik yeşil rengini yansıtan bölümler hemen göze çarpıyor. Müşteriler, araç kapısındaki numarayı kendileri seçebilme şansına sahip. Renk seçenekleri ise White ve GT Silver Metallic olmak üzere iki farklı alternatife sahip.