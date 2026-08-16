Porsche’den 100. yıla özel araç: Sadece 100 adet üretilecek, tek bir ülkede satılacak

Pist tutkunlarını heyecanlandıran bu özel seri, sadece 100 adetle sınırlı kalacak ve yalnızca Almanya pazarında satışa sunulacak. Nürburgring'in 100. yaşına özel hazırlanan bu 911 GT3, "Yeşil Cehennem" olarak da bilinen Nordschleife pistine göndermeler içeriyor.