Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyardı: 6,8'lik deprem üreten kırıklar var
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Afyonkarahisar'a dikkat çekerek Simav-Afyon-Akşehir kırık kuşağına dikkati çekti. Ercan, kentin depreme hazır hale getirilmesi uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Afyonkarahisar'daki faya dikkat çekti
Simav-Afyon-Akşehir kırık kuşağını işaret eden Ercan, bölgedeki fay hattının 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebildiğini aktardı.
"Simav-Afyon-Akşehir kırık kuşağında değil, eski Afyon gibi andezit tepelerine genişlemeli" ifadelerini kullanan Ercan, bölgedeki kırıkların 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceği uyarısını yaptı.
Ercan sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Anadolu'da
Yer kabuğu Batı'dan Doğu'ya gittikçe 26 km'den 45 km'ye kalınlaşırken jotermal suların sıcaklığı 250 C'den, 100 C'ye düşer.