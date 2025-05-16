PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor.
Her ay oyuncularına ücretsiz oyun veren PS Store’un Mayıs ayında kütüphaneye ücretsiz olarak ekleyeceği oyunlar belli oldu.
Türkiye’deki PS oyuncu sayısı milyonları aşıyor. Heyecanla ve sevilerek oynanan oyunda üyelik seviyesine göre oyunculara her ay ücretsiz oyunlar da veriliyor.
Bu kapsamda merlininkazani.com sitesinde yer alan bilgiye göre bu ay verilecek oyunlar Sand Land ve S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy oldu.
DİKKAT ÇEKEN 3’LEME…
Aksiyon RPG’den korkuya, stratejiden dövüş oyunlarına kadar pek çok türde yapım bu ay abonelerle buluşuyor. Bu listede en çok dikkat çeken isimler ise Sand Land ve S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy oldu.