PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor.

DİKKAT ÇEKEN 3’LEME…

Aksiyon RPG’den korkuya, stratejiden dövüş oyunlarına kadar pek çok türde yapım bu ay abonelerle buluşuyor. Bu listede en çok dikkat çeken isimler ise Sand Land ve S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy oldu.