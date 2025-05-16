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  4. PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor.

PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor.

Her ay oyuncularına ücretsiz oyun veren PS Store’un Mayıs ayında kütüphaneye ücretsiz olarak ekleyeceği oyunlar belli oldu.

PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor. - Sayfa 1

Türkiye’deki PS oyuncu sayısı milyonları aşıyor. Heyecanla ve sevilerek oynanan oyunda üyelik seviyesine göre oyunculara her ay ücretsiz oyunlar da veriliyor.

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PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor. - Sayfa 2

Bu kapsamda merlininkazani.com sitesinde yer alan bilgiye göre bu ay verilecek oyunlar Sand Land ve S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy oldu.

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PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor. - Sayfa 3

DİKKAT ÇEKEN 3’LEME…

Aksiyon RPG’den korkuya, stratejiden dövüş oyunlarına kadar pek çok türde yapım bu ay abonelerle buluşuyor. Bu listede en çok dikkat çeken isimler ise Sand Land ve S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy oldu.

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PS Plus Mayıs oyunları belli oldu * Toplam değerleri 10.000 TL’yi aşıyor. - Sayfa 4

PlayStation Blog üzerinden paylaşılan duyuruya göre, 20 Mayıs’ta toplam 10 yeni oyun Game Catalog’a eklenecek. Extra ve Premium üyelik katmanlarındaki oyuncular bu içeriklere erişebilecek.

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