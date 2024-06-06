realme 12 Pro serisinde 2 bin 500 TL indirim fırsatı: Son tarih 10 Haziran
realme, yeni realme 12 Pro serisini 10 Haziran'a kadar tanıtıma özel 2 bin 500 lira indirimle satışa sundu. realme 12 Pro serisi, Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Claudio Miranda ile yapılan işbirliği sayesinde kullanıcılarına gerçek bir sinematik kamera deneyimi sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre realme, gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü performansı ile öne çıkan realme 12 Pro serisi ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatıyor.
realme, üst düzey teknolojilerle donattığı realme 12 Pro serisinde Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Claudio Miranda ile iş birliği yaparak gerçek bir sinematik kamera deneyimi sunmayı amaçlıyor. İkonik filmlerden ilham alan üç benzersiz filtre, gelişmiş tonlar, stiller ve renk seçenekleri sunan realme 12 Pro serisi, kullanıcılarına kendi tarzlarını yansıtmalarına ve film düzeyinde video ve fotoğraflar çekmelerine imkan sağlıyor.
50 megapiksellik SONY IMX890 ana kamera ile donatılan realme 12 Pro serisi, her ışık koşulunda üstün performans sunuyor. Gelişmiş yapay zeka özellikleri sayesinde mobil fotoğrafçılığın standartlarını yükseltiyor.
realme, yalnızca üst segment modellerde bulunan kamera teknolojilerini kullanarak serinin performansını artırıyor. realme 12 Pro+'ın portre modu, 80 mm odak uzaklığı sunarak, sinema filmlerinde kullanılan standart odak uzaklığı ile çekim yapma imkanı tanıyor. Ultra HDR ve Light Fusion motoru, ışık ve gölge detaylarında daha net ve canlı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor.