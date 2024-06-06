realme 12 Pro serisinde 2 bin 500 TL indirim fırsatı: Son tarih 10 Haziran

realme, üst düzey teknolojilerle donattığı realme 12 Pro serisinde Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Claudio Miranda ile iş birliği yaparak gerçek bir sinematik kamera deneyimi sunmayı amaçlıyor. İkonik filmlerden ilham alan üç benzersiz filtre, gelişmiş tonlar, stiller ve renk seçenekleri sunan realme 12 Pro serisi, kullanıcılarına kendi tarzlarını yansıtmalarına ve film düzeyinde video ve fotoğraflar çekmelerine imkan sağlıyor.