Resimler ve hesap risk altında! Milyonlarca WhatsApp kullanıcısına acil uyarı! Bu ayarları kapatın

TELEFON KONTROLÜ ELLERİNE GEÇEBİLİR

Öte yandan bu saldırı yöntemi, "rastgele kod yürütme" (arbitrary code execution) adı verilen bir teknik kullanıyor. İndirilen dosya aslında bir görsel değil, telefonunuzun güvenlik duvarlarını yıkan ve arka kapı açan gizli bir yazılım barındırıyor. Bu sayede korsanlar şifrelerinizi çalabiliyor, mesajlarınıza erişebiliyor ve hatta telefonunuzun kontrolünü tamamen ele geçirebiliyor. Meta, bu açığı kapatmak için sunucu taraflı bazı güncellemeler yayınlamış olsa da, güvenlik uzmanları riskin tamamen ortadan kalkması için kullanıcıların manuel olarak önlem alması gerektiğini vurguluyor.