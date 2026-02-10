Resimler ve hesap risk altında! Milyonlarca WhatsApp kullanıcısına acil uyarı! Bu ayarları kapatın
Android ve iPhone kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. WhatsApp uygulamasını kullanan her iki platformda yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Uzmanlar, hemen değiştirilmesi gereken ayarı açıkladı.
Meta’ya bağlı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Uçtan Uca Şifreleme ile mesajları başkasının okumasının önüne geçiyor. Ancak diğer platformlarda olabildiği gibi anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta zaman zaman risk altında olabiliyor.
Öyle ki milyonlarca WhatsApp kullanıcısı için önemli bir uyarı yapıldı. Bunun sebebi ise Google'ın siber güvenlik ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan korkunç bir "arka kapı" açığı.
Project Zero ekibi tarafından tespit edilen bu açık, "sıfır tıklama" (zero-click) yöntemiyle çalışıyor. Yani sizin herhangi bir dosyaya tıklamanıza veya bir linke basmanıza gerek kalmadan, sadece bir gruba eklenmenizle telefonunuza zararlı bir dosya indirilebiliyor. Siber korsanlar kurbanlarını rastgele oluşturdukları sahte grup sohbetlerine davet ediyor ve davet kabul edildiği anda, masum bir görsel gibi görünen virüslü dosyalar cihazınıza otomatik olarak yükleniyor.
TELEFON KONTROLÜ ELLERİNE GEÇEBİLİR
Öte yandan bu saldırı yöntemi, "rastgele kod yürütme" (arbitrary code execution) adı verilen bir teknik kullanıyor. İndirilen dosya aslında bir görsel değil, telefonunuzun güvenlik duvarlarını yıkan ve arka kapı açan gizli bir yazılım barındırıyor. Bu sayede korsanlar şifrelerinizi çalabiliyor, mesajlarınıza erişebiliyor ve hatta telefonunuzun kontrolünü tamamen ele geçirebiliyor. Meta, bu açığı kapatmak için sunucu taraflı bazı güncellemeler yayınlamış olsa da, güvenlik uzmanları riskin tamamen ortadan kalkması için kullanıcıların manuel olarak önlem alması gerektiğini vurguluyor.