ROBLOX NASIL GİRERİM (8 AĞUSTOS 2024)? Roblox erişim engellendi hatası (çözümü)

Roblox nasıl girerim (8 Ağustos 2024)? Roblox erişim engellendi hatası (çözümü)… 7 Ağustos Çarşamba günü sürpriz bir kararla on milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox’a erişim kararı çıkarıldı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla getirilen erişim engeli sonrasında gelişme büyük tepki çekti. Detayları öğrenmek isteyenler ise arama motorunun yolunu tuttu. Bazı oyuncular ise 8 Ağustos sabahında durumdan haberdar oldu. Böylece neden Roblox’a giremediklerini araştırmaya başladı.