ROBLOX NASIL GİRERİM (8 AĞUSTOS 2024)? Roblox erişim engellendi hatası (çözümü)
Roblox nasıl girerim (8 Ağustos 2024)? Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’ın ardından popüler oyun uygulaması Roblox da engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen engelleme sonrasında on milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox’a yönelik aramalar da sıklaştı. Oyuncular sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Roblox erişim engellendi hatası (çözümü) ve detaylar…
Roblox nasıl girerim (8 Ağustos 2024)? Roblox erişim engellendi hatası (çözümü)… 7 Ağustos Çarşamba günü sürpriz bir kararla on milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox’a erişim kararı çıkarıldı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla getirilen erişim engeli sonrasında gelişme büyük tepki çekti. Detayları öğrenmek isteyenler ise arama motorunun yolunu tuttu. Bazı oyuncular ise 8 Ağustos sabahında durumdan haberdar oldu. Böylece neden Roblox’a giremediklerini araştırmaya başladı.
ROBLOX NASIL GİRERİM (8 AĞUSTOS 2024)?
Çünkü uygulama engellendi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkarılan kararın ardından Roblox’a BTK tarafından erişim engeli getirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeline ilişkin, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” açıklaması yapıldı.
Roblox’a giriş yapabilmek için BTK’nın erişim engelini kaldırması gerekiyor.
ROBLOX ERİŞİM ENGELLENDİ HATASI (ÇÖZÜMÜ)
Roblox erişim engelinin arkasında yatan asıl sebep ise çocukların istismar edilmesi oldu. Çocuklara yönelik uygunsuz ve ahlaksız içerikleriyle bilinen Roblox mahkeme kararıyla engellendi. Bu nedenle on milyonlarca oyuncu Türkiye’den oyuna erişim sağlayamıyor.