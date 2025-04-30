Robot süpürgelere ek mesai! Artık boşta durmayacaklar; temizlik dışında bakın neler yapacaklar

Kimi zaman robot süpürgeler farklı olaylarla gündeme gelse de, asıl amaçlarının temizlik olduğunu bilmekte fayda var. Öyle ki bu, sadece temizlikle de sınırlı kalmayacak. Bath Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, giderek yaygınlaşan ev aletlerinin günde ortalama 2 saatten az kullanıldığını, ancak bazı değişikliklerle çok daha fazla çalışabileceğini belirtti.