Robot süpürgelere ek mesai! Artık boşta durmayacaklar; temizlik dışında bakın neler yapacaklar
Evlerin artık vazgeçilmezi olan robot süpürgeler, amaçlarının dışında da çalışacak. Yeni yüklenen yazılımlar sayesinde ek mesai yapacak, kullanıcıya daha faydalı olacaklar.
Robot süpürgeler artık günümüzün en popüler ev aletlerinden biri. Tek tuşla evi boydan boya temizleyen, kullanıcının girmediği yerlere girerek daha temiz bir ortam sağlayan robot süpürgeler oldukça faydalı.
Kimi zaman robot süpürgeler farklı olaylarla gündeme gelse de, asıl amaçlarının temizlik olduğunu bilmekte fayda var. Öyle ki bu, sadece temizlikle de sınırlı kalmayacak. Bath Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, giderek yaygınlaşan ev aletlerinin günde ortalama 2 saatten az kullanıldığını, ancak bazı değişikliklerle çok daha fazla çalışabileceğini belirtti.
Bu iddialarını kanıtlamak için, bir robot süpürgeyi çeşitli başka görevleri yerine getirecek şekilde yeniden eğiten araştırmacılar; cihazın bir kediyle oynamak ve bitkileri sulamak gibi daha pek çok olası görevi de yapabileceğini söylediler.