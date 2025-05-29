Samsung bombayı patlattı! Sürpriz güncelleme çıktı; kimse bu kadar erken beklemiyordu
One UI 7 güncellemesinde eleştirilen Samsung, aylar sonra yayınlanması beklenen One UI 8 güncellemesi için fazlasıyla erken davrandı. Kullanıcılar hiç beklemiyordu, Samsung bombayı patlattı.
Son 5 yılda eski halinden eser bırakmayan Samsung, tüm rakiplerine kıyasla en hızlı güncelleme sunan markalar arasında ilk sırada.
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Zaman zaman güvenlik güncellemelerini Google’dan bile erken yayınlayan teknoloji devi, bu alanda genel anlamda kullanıcıları memnun ediyor.
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Elbette şu an dağıtımda olan One UI 7 güncellemesinde bir yol kazası oldu ve tüm modeller için gecikme yaşandı.
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