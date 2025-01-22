Samsung kullanıcıları müjde! Yetkililer onayladı. One UI 7 güncellemesini ilk alacak modeller belli.
Samsung Kore yetkilileri, önümüzdeki günlerde tanıtılacak One U 7 arayüzü için tarih verdi. Güncellemeyi ilk alacak modeller ve yayınlanacağı tarihler belli oldu.
Samsung, aylardır testlerini gerçekleştirdiği One UI 7 arayüzünde artık sona doğru geldi. Galaxy S24 serisiyle halka açık test edilen diğer modeller için de şirket için de testleri yürütülen One UI 7, çok sayıda yenilikle kullanıcılara sunulacak.
22 Ocak tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alacak One UI 7, Galaxy S25 serisiyle çıkış yapacak.
Dev etkinliğe artık sayılı günler kalırken, Samsung Kore yetkilileri önemli bir bilgiyi paylaştı. Merakla beklenen güncellemeyi ilk hangi modellerin ve ne zaman alacağını açıkladı.