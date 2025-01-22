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  4. Samsung kullanıcıları müjde! Yetkililer onayladı. One UI 7 güncellemesini ilk alacak modeller belli.

Samsung kullanıcıları müjde! Yetkililer onayladı. One UI 7 güncellemesini ilk alacak modeller belli.

Samsung Kore yetkilileri, önümüzdeki günlerde tanıtılacak One U 7 arayüzü için tarih verdi. Güncellemeyi ilk alacak modeller ve yayınlanacağı tarihler belli oldu.

Samsung kullanıcıları müjde! Yetkililer onayladı. One UI 7 güncellemesini ilk alacak modeller belli. - Sayfa 1

Samsung, aylardır testlerini gerçekleştirdiği One UI 7 arayüzünde artık sona doğru geldi. Galaxy S24 serisiyle halka açık test edilen diğer modeller için de şirket için de testleri yürütülen One UI 7, çok sayıda yenilikle kullanıcılara sunulacak. 

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Samsung kullanıcıları müjde! Yetkililer onayladı. One UI 7 güncellemesini ilk alacak modeller belli. - Sayfa 2

22 Ocak tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alacak One UI 7, Galaxy S25 serisiyle çıkış yapacak.

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Samsung kullanıcıları müjde! Yetkililer onayladı. One UI 7 güncellemesini ilk alacak modeller belli. - Sayfa 3

Dev etkinliğe artık sayılı günler kalırken, Samsung Kore yetkilileri önemli bir bilgiyi paylaştı. Merakla beklenen güncellemeyi ilk hangi modellerin ve ne zaman alacağını açıkladı.

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Samsung kullanıcıları müjde! Yetkililer onayladı. One UI 7 güncellemesini ilk alacak modeller belli. - Sayfa 4

One UI 7 Beta programının en iyi beta programlarından biri olduğunu vurgulayan Samsung Kore yetkilileri, başarıyla sürdürdükleri testlerin ardından artık resmi sürüme adım adım yaklaştı.

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