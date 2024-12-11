Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak...

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak ilk beta sürümü ile çıkış yapan One UI 7 güncellemesinin önemli detayları resmiyet kazanmıştı. Şimdi ise Çinli kaynaklar, One UI 7.1 güncellemesi ile Samsung telefonlara gelecek önemli bir özelliği daha gözler önüne serdi.