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  4. Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak...

Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak...

Samsung’un gelecek yıl yayınlayacağı One UI 7.1 arayüz güncellemesine ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. Galaxy telefonlardaki en büyük sorunlardan biri, bu güncelleme ile çözüme kavuşacak.

Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak... - Sayfa 1

Mobil cihazlara yapay zeka özellikleri getiren ilk firma olan Samsung, Galaxy AI ile başlattığı serüveni, yeni güncellemeleri ile çok daha iyi hale getiriyor. 

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Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak... - Sayfa 2

One UI 6.1 güncellemesi itibariyle pek çok yapay zeka özellikleri sunan teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda Galaxy AI için Türkçe dil desteğini getirerek kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

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Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak... - Sayfa 3

Bir yandan Galaxy S25 serisinini tanıtmaya hazırlanan teknoloji devi, diğer yandan da milyonlarca Samsung kullanıcısının merakla beklediği One UI 7 güncellemesini yayınlayacak.

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Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak... - Sayfa 4

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak ilk beta sürümü ile çıkış yapan One UI 7 güncellemesinin önemli detayları resmiyet kazanmıştı. Şimdi ise Çinli kaynaklar, One UI 7.1 güncellemesi ile Samsung telefonlara gelecek önemli bir özelliği daha gözler önüne serdi.

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