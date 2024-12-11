Samsung telefonlara yıllardır beklenen özellik geliyor! En büyük sorun tarih olacak...
Samsung’un gelecek yıl yayınlayacağı One UI 7.1 arayüz güncellemesine ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. Galaxy telefonlardaki en büyük sorunlardan biri, bu güncelleme ile çözüme kavuşacak.
Mobil cihazlara yapay zeka özellikleri getiren ilk firma olan Samsung, Galaxy AI ile başlattığı serüveni, yeni güncellemeleri ile çok daha iyi hale getiriyor.
One UI 6.1 güncellemesi itibariyle pek çok yapay zeka özellikleri sunan teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda Galaxy AI için Türkçe dil desteğini getirerek kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.
Bir yandan Galaxy S25 serisinini tanıtmaya hazırlanan teknoloji devi, diğer yandan da milyonlarca Samsung kullanıcısının merakla beklediği One UI 7 güncellemesini yayınlayacak.