Samsung vites yükseltti, kimse bu kadarını beklemiyordu. Büyük sürpriz ortaya çıktı! Tarih belli...
Milyonlarca Samsung kullanıcısı, telefonlarını baştan aşağı değiştiren One UI 7 güncellemesini beklerken büyük bir sürpriz daha ortaya çıktı. Kimse bu kadarını bile beklemezken Samsung, One UI 8 ile kendini tüm kullanıcılara affettirecek.
Yazılım güncellemelerinde son yıllarda beğeni toplayan Samsung, ilginç şekilde One UI 7 güncellemesi ile biraz tıkandı. Güncellemeyi söz verdiği tarihte yayınlamayan firma, dünya çapında kullanıcılardan yoğun tepkiler aldı.
Bilindiği üzere Samsung’un One UI 7 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S25 serisi ile piyasaya çıkmıştı. Daha sonra firma, güncellemeyi kademeler halinde diğer cihazlara ulaştıracağını açıklamıştı. Ancak işler, Samsung’n istediği gibi gitmedi.
Aralık ayından bu yana beklenen One UI 7 güncellemesi, 7 Nisan tarihine gelmemize rağmen henüz sadece bir modele kararlı olarak sunulmaya başladı. Bu da firmanın her geçen gün daha fazla tepki alması anlamına geliyor.
Fakat daha önce Samsung yetkilisi, One UI 7 arayüzü için gerçekten çok fazla çalıştıklarını ve buna 2-3 yıllık bir süre harcadıklarını söyledi. Dolayısıyla gecikmenin de biraz bundan kaynaklı olduğu vurgulandı. Fakat asıl sürpriz çok yakında geliyor. Nitekim Güney Koreli teknoloji devi, tıpkı One UI 7 öncesinde olduğu gibi eski performansına geri dönecek. Ancak tüm bunlar bir sonraki One UI 8 güncellemesiyle gerçekleşecek.