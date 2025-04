Samsung vites yükseltti, kimse bu kadarını beklemiyordu. Büyük sürpriz ortaya çıktı! Tarih belli...

Fakat daha önce Samsung yetkilisi, One UI 7 arayüzü için gerçekten çok fazla çalıştıklarını ve buna 2-3 yıllık bir süre harcadıklarını söyledi. Dolayısıyla gecikmenin de biraz bundan kaynaklı olduğu vurgulandı. Fakat asıl sürpriz çok yakında geliyor. Nitekim Güney Koreli teknoloji devi, tıpkı One UI 7 öncesinde olduğu gibi eski performansına geri dönecek. Ancak tüm bunlar bir sonraki One UI 8 güncellemesiyle gerçekleşecek.