Samsung’dan 3 yıllık efsane modele sürpriz güncelleme: Türkiye’de peynir ekmek gibi sattı
Samsung, Galaxy S26 serisinin tanıtımında piyasaya sürdüğü One UI 8.5 beta güncellemesini 3 yaşındaki efsane modeli için de sunmaya başladı.
One UI arayüzünde her yıl üzerine koyan Samsung, eski cihazlarına halen sadık. Teknoloji devi Galaxy S26 serisini tanıtırken, cihazlara yeni özellikler getiren One UI 8.5 arayüzünü de duyurmuştu.
Her ne kadar test süreci biraz yavaş ilerlese de Güney Koreli teknoloji devi, Türkiye’de de satılan popüler modellerden biri için ilk beta güncellemesini yayınladı.
ONE UI 8.5 BETA GALAXY A54 İÇİN ÇIKTI
Samsung'un üç yıl önce piyasaya sürdüğü ve satış rekorları kıran orta segment telefonu Galaxy A54 için de One UI 8.5 beta programı başladı. Evet, yanlış duymadınız, bu popüler model de artık Android'in en yeni sürümlerini test edebiliyor.