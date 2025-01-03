Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek
Samsung, yıllar sonra politikasında değişikliğe gitti ve bütçe dostu telefonu için 6 yıl güncelleme desteğini duyurdu.
Samsung, Android telefonlar arasında en iyi güncelleme veren markalardan biri. Yıllar önce bu konuda çok fazla eleştirilse de, artık o eski halinden eser kalmadı.
Güney Koreli teknoloji devi, zaman zaman Android’in geliştiricisi Google’dan bile daha erken güncelleme yayınlıyor.
Bu politikanın yanı sıra firma, daha önce üst düzey modelleriyle sınırlandırdığı 6 yıl güncelleme politikasını artık uygun fiyatlı modellerine de uzattı.