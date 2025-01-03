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  4. Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek

Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek

Samsung, yıllar sonra politikasında değişikliğe gitti ve bütçe dostu telefonu için 6 yıl güncelleme desteğini duyurdu.

Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek - Sayfa 1

Samsung, Android telefonlar arasında en iyi güncelleme veren markalardan biri. Yıllar önce bu konuda çok fazla eleştirilse de, artık o eski halinden eser kalmadı.

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Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek - Sayfa 2

Güney Koreli teknoloji devi, zaman zaman Android’in geliştiricisi Google’dan bile daha erken güncelleme yayınlıyor.

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Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek - Sayfa 3

Bu politikanın yanı sıra firma, daha önce üst düzey modelleriyle sınırlandırdığı 6 yıl güncelleme politikasını artık uygun fiyatlı modellerine de uzattı.

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Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek - Sayfa 4

9 Ocak tarihinde yurt dışında satışa sunulacak Galaxy A16 5G, tam 2031 yılına kadar güncellenecek. Piyasada pahalı fiyatına rağmen bu destekten yoksun olan onlarca telefon bulunurken, Samsung pazardaki rekabette daha baskın olmak için yeni güncelleme stratejisiyle dikkatleri çekecek. 

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