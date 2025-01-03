Samsung’dan bir ilk: 200 dolarlık bu telefon 2031 yılına kadar güncellenecek

9 Ocak tarihinde yurt dışında satışa sunulacak Galaxy A16 5G, tam 2031 yılına kadar güncellenecek. Piyasada pahalı fiyatına rağmen bu destekten yoksun olan onlarca telefon bulunurken, Samsung pazardaki rekabette daha baskın olmak için yeni güncelleme stratejisiyle dikkatleri çekecek.