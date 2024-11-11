Samsung’dan çığır açan akıllı telefon ekranı: ’Dokunduğunuz her yer titreyecek’

Her geçen gün yenilikçi teknolojilere imza atan Samsung, bu kez de ilginç bir patent aldı. Daha önce üç ekranlı telefon için patent alan firma, şimdi de ekranın neresine dokunursanız dokunun titreyen bir telefon için patent başvurusunda bulundu. Patent görüntüleri paylaşıldı ancak o kadar karmaşık ki anlaması güç. İşte Samsung’un yeni patenti hakkında ilk çıkan bilgiler.