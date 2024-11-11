Samsung’dan çığır açan akıllı telefon ekranı: ’Dokunduğunuz her yer titreyecek’
İnovasyon denince akla gelen ilk markalardan Samsung, çığır açan bir patent daha aldı. Koreli teknoloji devinin bir sonraki adımı, dokunulduğunda tamamen titreyen ekranlar olacak.
Akıllı telefon pazarında en ilginç teknoloji ya da inovasyonun başında Samsung geliyor. Sadece akıllı telefonlar değil. Ekran panelleri, televizyonlar ve pek çok alanda Koreli dev ilginç işlere imza atıyor.
İlk katlanabilir ekranlı telefonlar da Samsung sayesinde trend haline geldi. Z Fold ve Flip serisiyle çığır açan firma, zamanla bunu trend haline getirdi ve diğer markaların da katlanabilir ekranlı telefon piyasaya sürmesine nedenn oldu. Üstelik bu ekranların sevkiyatı da çoğunlukla Samsung tarafından yapıldı.
Her geçen gün yenilikçi teknolojilere imza atan Samsung, bu kez de ilginç bir patent aldı. Daha önce üç ekranlı telefon için patent alan firma, şimdi de ekranın neresine dokunursanız dokunun titreyen bir telefon için patent başvurusunda bulundu. Patent görüntüleri paylaşıldı ancak o kadar karmaşık ki anlaması güç. İşte Samsung’un yeni patenti hakkında ilk çıkan bilgiler.