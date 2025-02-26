Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine..

Samsung’un Android 15 üzerine kurulu One UI 7 arayüz güncellemesi, Galaxy S25 serisiyle resmi olarak çıkış yaptı. Aralık ayından bu yana Galaxy S24 serisi için de test edilen bu güncelleme, ne yazık ki çıkış yapması gereken 7 Şubat tarihinde beklenmedik şekilde ertelendi.