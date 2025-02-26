Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine..
One UI 7 güncellemesinde mutlu sona bir türlü ulaşamayan Samsung, 7 Şubat’ta ertelediği yeni arayüz güncellemesini bir kez daha erteledi. Üstelik iki telefon için beta testleri de başlıyor. Bu da sürecin daha fazla uzayacağı anlamına geliyor.
Samsung’un Android 15 üzerine kurulu One UI 7 arayüz güncellemesi, Galaxy S25 serisiyle resmi olarak çıkış yaptı. Aralık ayından bu yana Galaxy S24 serisi için de test edilen bu güncelleme, ne yazık ki çıkış yapması gereken 7 Şubat tarihinde beklenmedik şekilde ertelendi.
Samsung Endonezya yetkilisi daha önceki açıklamalarında One UI 7 arayüzü için 2-3 yıl boyunca çalıştıklarını, bu nedenle tamamen hazır hale gelmeden kullanıcılara sunmak istemediklerini söyledi.
Kullanıcılar bu durumdan memnun olmasa da Samsung, olası bir hatayla karşılaşmamak, daha iyi bir deneyim sunmak için güncellemeyi tam optimize etmeden yayınlamayı düşünmüyor.