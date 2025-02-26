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  4. Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine..

Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine..

One UI 7 güncellemesinde mutlu sona bir türlü ulaşamayan Samsung, 7 Şubat’ta ertelediği yeni arayüz güncellemesini bir kez daha erteledi. Üstelik iki telefon için beta testleri de başlıyor. Bu da sürecin daha fazla uzayacağı anlamına geliyor.

Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine.. - Sayfa 1

Samsung’un Android 15 üzerine kurulu One UI 7 arayüz güncellemesi, Galaxy S25 serisiyle resmi olarak çıkış yaptı. Aralık ayından bu yana Galaxy S24 serisi için de test edilen bu güncelleme, ne yazık ki çıkış yapması gereken 7 Şubat tarihinde beklenmedik şekilde ertelendi.

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Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine.. - Sayfa 2

Samsung Endonezya yetkilisi daha önceki açıklamalarında One UI 7 arayüzü için 2-3 yıl boyunca çalıştıklarını, bu nedenle tamamen hazır hale gelmeden kullanıcılara sunmak istemediklerini söyledi.

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Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine.. - Sayfa 3

Kullanıcılar bu durumdan memnun olmasa da Samsung, olası bir hatayla karşılaşmamak, daha iyi bir deneyim sunmak için güncellemeyi tam optimize etmeden yayınlamayı düşünmüyor. 

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Samsung’dan peş peşe ters köşe: İki telefon için hem iyi hem kötü haber- One UI 7 yılan hikayesine.. - Sayfa 4

Öte yandan Galaxy S24 serisi için beta programları yeniden devam ettirildi. Son olarak One UI 7 Beta 4 güncellemesi yayınlandı. Bu da en az Nisan-Mayıs ayına kadar kararlı sürümün gelmeyeceği anlamına geliyor. 

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