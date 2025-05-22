Samsung’dan uygun fiyatlı modele One UI 7 müjdesi: Güncelleme ile baştan sona değişti
One UI 7 güncellemesini hızla cihazlarına ulaştıran Samsung, popüler modeli için de yeni güncellemeyi yayınladı.
One UI 7 güncellemesini desteklenen tüm modellere hızla sunan Samsung, Mayıs ayında çok sayıda akıllı telefonu yeni arayüz güncellemesine kavuşturdu.
İlk olarak amiral gemisi ve katlanabilir telefonlar One UI 7 güncellemesini alırken, yavaş yavaş orta ve giriş seviyesi modeller de bu güncelleme ile baştan aşağı değişiyor.
Markanın orta segment modellerinden Galaxy A25, One UI 7 güncellemesini alan son şanslı model oldu. Yeni güncelleme uzun süredir beklenirken, 22 Mayıs tarihi itibariyle resmi olarak çıkış yaptı.