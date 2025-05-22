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  4. Samsung’dan uygun fiyatlı modele One UI 7 müjdesi: Güncelleme ile baştan sona değişti

Samsung’dan uygun fiyatlı modele One UI 7 müjdesi: Güncelleme ile baştan sona değişti

One UI 7 güncellemesini hızla cihazlarına ulaştıran Samsung, popüler modeli için de yeni güncellemeyi yayınladı.

Samsung’dan uygun fiyatlı modele One UI 7 müjdesi: Güncelleme ile baştan sona değişti - Sayfa 1

One UI 7 güncellemesini desteklenen tüm modellere hızla sunan Samsung, Mayıs ayında çok sayıda akıllı telefonu yeni arayüz güncellemesine kavuşturdu.

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Samsung’dan uygun fiyatlı modele One UI 7 müjdesi: Güncelleme ile baştan sona değişti - Sayfa 2

İlk olarak amiral gemisi ve katlanabilir telefonlar One UI 7 güncellemesini alırken, yavaş yavaş orta ve giriş seviyesi modeller de bu güncelleme ile baştan aşağı değişiyor.

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Samsung’dan uygun fiyatlı modele One UI 7 müjdesi: Güncelleme ile baştan sona değişti - Sayfa 3

Markanın orta segment modellerinden Galaxy A25, One UI 7 güncellemesini alan son şanslı model oldu. Yeni güncelleme uzun süredir beklenirken, 22 Mayıs tarihi itibariyle resmi olarak çıkış yaptı.

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Samsung’dan uygun fiyatlı modele One UI 7 müjdesi: Güncelleme ile baştan sona değişti - Sayfa 4

Teknoloji medyasından Sammobile’ın haberine göre Galaxy A25, One UI 7 güncellemesiyle birlikte Android 15 işletim sisteminin yeniliklerine de kavuştu.

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