Samsung’un en ikonik modellerinden biri için yolun sonu! Telefon değiştirmeniz gerekebilir
Samsung’un bir dönem en iyi amiral gemisi modellerinden olan Galaxy S21 serisi için yolun sonu geldi. Milyonlarca kullanıcı artık telefon değiştirmek zorunda kalabilir.
Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, her yıl çok sayıda yeni akıllı telefon piyasaya sürüyor. Şirket Ocak-Şubat aylarında amiral gemisi olarak adlandırdığı premium modelleri tanıtırken, yılın geri kalanında ise bütçe dostu veya katlanabilir modellerini piyasaya sürüyor.
Galaxy S21 serisi, markanın yıllar önce piyasaya sürdüğü üst düzey telefonlardan biriydi. Üst düzey kamera özellikleriyle bir devri başlatan bu telefonlar, günümüzde halen günlük kullanımı tamamlayan deneyim sunuyor. Fakat her akıllı telefonda olduğu gibi S21 serisinin de bir sonu var ve o gün geldi çattı.
Samsung’un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2026 yılına girilmesiyle birlikte, Galaxy S21 serisinin de güncelleme miadı dolmuş oldu. Bu bağlamda Galaxy S21 serisi artık yazılım güncellemesi almayacak. Galaxy S22 serisi de üç ayda bir yeni güncelleme alacak. S21 FE modeli ise aylık güncelleme programından üç aylık güncelleme programına alındı.
Yani Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G modeline yazılım desteği resmi olarak sonlandırıldı. Samsung, seriyi Ocak 2021'de piyasaya sürdü ve dört yıl boyunca düzenli olarak güvenlik güncellemesi, ek olarak bir yıl boyunca üç ayda bir güncelleme aldı. Samsung, 5. yıl dönümünden sonra desteği sonlandırdı. Bu, cihazın yeni Android ve One UI yamalarını almayacağı, dolayısıyla daha az güvenli ve tehditlere karşı daha savunmasız hale geldiği anlamını taşıyor.