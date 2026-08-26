Şarjı tam 40 gün gidiyor: Efsane teknoloji devinden ‘Powerbank’ gibi telefon
Akıllı telefonlar yaygınlaşsa da, bir döneme damga vuran Nokia, herkesi ters köşe yapan yeni cep telefonunu piyasaya sürdü. Şarjı 40 gün dayanabilen telefon, milyonlarca kişinin ihtiyacını karşılayacak.
Telefonlar artık akıllandı, ancak bir dönemin efsanesi ve halen alt markası ile satışlarını sürdüren Nokia, klasik tuşlu telefonlarıyla pazarda farklı bir strateji izliyor.
Finlandiya merkezli teknoloji devi, HMD firması aracılığıyla satışa sunacağı yeni cep telefonunu tanıttı.
Şarjı tam 40 güne kadar dayanabilen bu telefon, Nokia 300 Charge olarak adlandırılıyor ve tamamen batarya odaklı geliştirildi.
NOKİA 300 CHARGE PİL SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR
Söz konusu telefon, aslında pek çoğumuzun aşina olduğu nostaljik Nokia modellerini hatırlatıyor. Zira cihazın genel tasarımını yakından tanıyoruz; dokulu yan yüzeyleri, kum taşı ve yeşil renk seçenekleri ile klasik tasarımı biraz daha modern olarak sunuyor.