Şarjı tam 40 gün gidiyor: Efsane teknoloji devinden ‘Powerbank’ gibi telefon

NOKİA 300 CHARGE PİL SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Söz konusu telefon, aslında pek çoğumuzun aşina olduğu nostaljik Nokia modellerini hatırlatıyor. Zira cihazın genel tasarımını yakından tanıyoruz; dokulu yan yüzeyleri, kum taşı ve yeşil renk seçenekleri ile klasik tasarımı biraz daha modern olarak sunuyor.