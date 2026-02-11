Şarjınız bu yöntemle 2 güne kadar bitmiyor! Pil ömrünü uzatmanın altın kuralları belli oldu - 2026

Sadece şarj alışkanlıkları değil, ekran parlaklığının sürekli zirvede olması, "Her Zaman Açık Ekran" (Always-On Display) özelliği ve arka planda veri çekmeye devam eden uygulamalar da enerjiyi adeta bir vampir gibi emiyor. Hatta Google Asistan veya Siri gibi "Hey Siri" komutunu bekleyen asistanlar bile mikrofonu sürekli aktif tutarak bataryayı arka planda gizlice yormaya devam ediyor. Dolayısıyla mümkün ise ve gerekmiyorsa bu tür asistanları da devre dışı bırakmanızda fayda var.