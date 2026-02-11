Şarjınız bu yöntemle 2 güne kadar bitmiyor! Pil ömrünü uzatmanın altın kuralları belli oldu - 2026
Akıllı telefon pilleri kullanıma bağlı olarak bir günü de çıkarabilir üç günü de. Fakat kullanıcıların çoğu bu konuda bilgi sahibi değil. Teknoloji uzmanlarına göre akıllı telefonların pil ömrünü uzatmanın birçok altın kuralı var. İşte hemen uygulamanız gerekenler…
Ama kullanıcıların bilmediği birçok altın kural var. Bu kurallara göre telefon ayarlarını yapıp şarj doldurma şeklini değiştirerek daha fazla pil ömrü elde edebilirsiniz. Teknoloji uzmanları, en uzun pil ömrü için püf noktaları açıkladı.
Akıllı telefonlardaki lityum pillerin tamamen dolması veya yüzde onun altına düşmesi hücreler üzerinde ciddi bir gerginlik yaratarak zamanla bataryanın şişmesine neden olabiliyor. Özellikle telefon şarjda iken oyun oynamak veya yüksek grafikli işlemler yapmak, cihazın aşırı ısınmasına yol açarak pil hücrelerini kalıcı olarak hasara uğratıyor.
Sadece şarj alışkanlıkları değil, ekran parlaklığının sürekli zirvede olması, "Her Zaman Açık Ekran" (Always-On Display) özelliği ve arka planda veri çekmeye devam eden uygulamalar da enerjiyi adeta bir vampir gibi emiyor. Hatta Google Asistan veya Siri gibi "Hey Siri" komutunu bekleyen asistanlar bile mikrofonu sürekli aktif tutarak bataryayı arka planda gizlice yormaya devam ediyor. Dolayısıyla mümkün ise ve gerekmiyorsa bu tür asistanları da devre dışı bırakmanızda fayda var.