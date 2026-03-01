  1. Ekonomim
  4. Savaşın ortasında siber saldırı! Popüler uygulama hacklendi, milyonlara aynı mesaj gönderildi

İsrail ve ABD’nin ortak yürüttüğü saldırıda İran’da çok sayıda Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü. Bununla birlikte saldırı sırasında İsrail casus yazılımcıları, İran’ın popüler uygulamasını hackleyerek ele geçirdi.

İsrail, siber dünyasının en tehlikeli ülkelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnternetin bile neredeyse sıfıra düştüğü İran’a yeni bir siber saldırı gerçekleştirdiler.

İran’da halk bir yandan yaşananlara sevinirken, dini lideri Hamaney'in İsrail ve ABD tarafından öldürülmesi geniş çapta yankı uyandırdı. 

ABD ve İsrail, askerlere silah bırakın çağrısı yaparken Netanyahu yönetimindekiler İran’ın popüler uygulamasına hack saldırısı gerçekleştirerek vatandaşlara aynı mesajı gönderdi.

İran’ın başkenti Tahran ve çevre şehirler, Cumartesi sabahının erken saatlerinde şiddetli patlama sesleriyle uyandı. İsrail ve ABD'nin "önleyici saldırı" olarak adlandırdığı hava operasyonu sürerken, milyonlarca İranlının telefonuna düşen bildirim panik yarattı.

