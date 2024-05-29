Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Altay tankı seri üretime geçiyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanan Altay tankı yakın bir zamanda seri üretime geçecek.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, dünyada ses getiren ve çok konuşulan yerli ve milli imkanlarla üretilecek olan Altay tankının yakın bir zamanda seri üretime geçeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil yerli ve milli Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik yenilendi.
Kritik parçaları yerlileştirilen, güncel teknoloji ve yeni nesil teknolojilerle donatılan Altay tankının muharebe kabiliyeti artırıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özellikler kazandırıldı.
YENİ NESİL TEKNOLOJİK MALZEMELER KULLANILDI
İhtiyaç doğrultusunda ve Türk savunma sanayisinin gelişmesiyle birlikte Altay tankında bulunan eski nesil teknolojiler geliştirilerek günümüz standartlarına getirildi. Geliştirilen yeni nesil teknolojilerle birlikte Altay tankı, düşman unsurlarını tespit etmek, hedeflerini belirlemek ve ateş etmek için daha hassas ve hızlı şekilde kullanılabilecek.
Yeni Altay'ın atış kontrol sistemi, Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve daha hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojileri içeriyor. Uzak mesafelerde bulunan hedefleri tespit edebilen Altay tankı, muharebe sahasında karşılaşabileceği tüm zorlu görevlerde en yüksek vuruş oranıyla destek sağlayabilecek.