Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Altay tankı seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, dünyada ses getiren ve çok konuşulan yerli ve milli imkanlarla üretilecek olan Altay tankının yakın bir zamanda seri üretime geçeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil yerli ve milli Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik yenilendi.