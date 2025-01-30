Şebeke çekmiyor sorunu tarihe karıştı! iPhone'a Starlink desteği geldi, çareyi Elon Musk buldu

Öte yandan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın dört bir yanında uzaydan internet servisi sunan Starlink projesini tüm dünyaya genişletmiş durumda. Acil durumlarda kritik rol oynayan bu proje, mobil ağ bağlantıları yetersiz olsa bile iletişimi mümkün kılıyor. Uzaydan sağlanan bağlantı ile kullanıcılar hiçbir zaman hiçbir yerde iletişimi kaybetmiyor.

Henüz Türkiye'den Starlink'e onay verilmese de, dünyanın pek çok yerinde vatandaşlar Starlink kullanmaya başladı. Apple ise yeni güncellemesi iOS 18.3 ile iPhone cihazlarına Starlink desteğini getirdi.