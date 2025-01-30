Şebeke çekmiyor sorunu tarihe karıştı! iPhone'a Starlink desteği geldi, çareyi Elon Musk buldu
Elon Musk'ın uzaydan internet sağlayan Starlink hizmeti, iPhone'da şebeke sorununu tarihe karıştırdı
Akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri şebeke. Özellikle kırsal alanlarda baz istasyonlarının az bulunması nedeniyle kullanıcılar mobil iletişimde sorunlar yaşıyor.
Daha da önemlisi afetlerde de yine internet ve arama sorunları yaşadığını, 6 Şubat depreminde kanlı canlı görmüştük. Operatör şirketleri bu eksikliği nedeniyle tepki toplamıştı.
Öte yandan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın dört bir yanında uzaydan internet servisi sunan Starlink projesini tüm dünyaya genişletmiş durumda. Acil durumlarda kritik rol oynayan bu proje, mobil ağ bağlantıları yetersiz olsa bile iletişimi mümkün kılıyor. Uzaydan sağlanan bağlantı ile kullanıcılar hiçbir zaman hiçbir yerde iletişimi kaybetmiyor.
Henüz Türkiye'den Starlink'e onay verilmese de, dünyanın pek çok yerinde vatandaşlar Starlink kullanmaya başladı. Apple ise yeni güncellemesi iOS 18.3 ile iPhone cihazlarına Starlink desteğini getirdi.
Apple’ın iPhone için yayınladığı iOS 18.3 güncellemesi, ABD'deki belirli T-Mobile müşterilerinin, şebeke çekmeyen yerlerde bile kısa mesaj göndermesine olanak tanıdı. Bu, güncellemenin Starlink ve T-Mobile’ın doğrudan uyduya bağlanan hücresel hizmetine destek eklemesiyle mümkün hale geldi.
Söz konusu hizmet, aralık ayında beta testine kayıtların açılmasının ardından şu anda deneme aşamasında. Bundan önceden sadece belirli Android telefonlarla, özellikle Samsung’un Z Fold ve S24 modelleriyle ve Android 15 çalıştıran bazı cihazlarla uyumluydu. Diğer yandan Apple, kullanıcılarına kapsama alanı dışındayken mesajlaşma imkanı sunan Globalstar ile halihazırda bir ortaklığa sahip.