Şikayet üstüne şikayet geliyordu. YouTube’un çileden çıkaran sorunu düzeltildi; milyonlarca kişi...
YouTube, dünya çapında nerdeyse herkesin etkilendiği can sıkan bir sorunu nihayet çözdü. Artık videolar daha sorunsuz açılıyor…
Milyonlarca kişinin kullandığı YouTube platformu, uzun zamandır neredeyse her cihazda yaşanan bir sorunla gündemdeydi. Google bünyesindeki şirket araştırmaya koyulmasından birkaç hafta sonra, can sıkan sorunu nihayet çözdü.
Google’ın video akış servisi YouTube, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda aktif olarak kullanılıyor.
Son mali raporlarda YouTube, en çok vakit geçirilen platformun televizyonlar olduğunu açıklamıştı. Neredeyse 3 milyara yakın kullanıcı sayısı bulunan YouTube’da, kullanıcıların sitem ettiği bir sorun yaşanıyordu.