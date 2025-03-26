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  4. Şikayet üstüne şikayet geliyordu. YouTube’un çileden çıkaran sorunu düzeltildi; milyonlarca kişi...

Şikayet üstüne şikayet geliyordu. YouTube’un çileden çıkaran sorunu düzeltildi; milyonlarca kişi...

YouTube, dünya çapında nerdeyse herkesin etkilendiği can sıkan bir sorunu nihayet çözdü. Artık videolar daha sorunsuz açılıyor…

Şikayet üstüne şikayet geliyordu. YouTube’un çileden çıkaran sorunu düzeltildi; milyonlarca kişi... - Sayfa 1

Milyonlarca kişinin kullandığı YouTube platformu, uzun zamandır neredeyse her cihazda yaşanan bir sorunla gündemdeydi. Google bünyesindeki şirket araştırmaya koyulmasından birkaç hafta sonra, can sıkan sorunu nihayet çözdü.

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Şikayet üstüne şikayet geliyordu. YouTube’un çileden çıkaran sorunu düzeltildi; milyonlarca kişi... - Sayfa 2

Google’ın video akış servisi YouTube, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda aktif olarak kullanılıyor.

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Şikayet üstüne şikayet geliyordu. YouTube’un çileden çıkaran sorunu düzeltildi; milyonlarca kişi... - Sayfa 3

Son mali raporlarda YouTube, en çok vakit geçirilen platformun televizyonlar olduğunu açıklamıştı. Neredeyse 3 milyara yakın kullanıcı sayısı bulunan YouTube’da, kullanıcıların sitem ettiği bir sorun yaşanıyordu.

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Şikayet üstüne şikayet geliyordu. YouTube’un çileden çıkaran sorunu düzeltildi; milyonlarca kişi... - Sayfa 4

Hem Premium hem de normal kayıtlı kullanıcılar, hangi video olursa olsun çözünürlüğün düştüğünü, kalitenin bozuk gösterildiğini belirtti.

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