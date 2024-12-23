Şimdiye kadar sadece saatlerde vardı. Apple’dan bir ilk! Bu kulaklık tarihe geçecek

Apple, iPhone, iPad, MacBook ve birçok ürününe ek olarak AirPods modelleriyle de milyonlarca kişiye hitap ediyor. Fiyatları piyasadaki diğer ürünlere kıyasla biraz daha yüksek olsa da, kullanıcılar Canalys araştırmalarına göre tercihlerini AirPods modellerinden yana yapıyor.