Şimdiye kadar sadece saatlerde vardı. Apple’dan bir ilk! Bu kulaklık tarihe geçecek
Apple, teknolojide devrim yaratmaya devam ediyor. ABD merkezli firmanın yeni bir AirPods kulaklık üzerine çalıştığı, bu kulaklığın müzik dinlemek ve konuşmak dışında kalp atış hızını da ölçebileceği ortaya çıktı.
Apple, iPhone, iPad, MacBook ve birçok ürününe ek olarak AirPods modelleriyle de milyonlarca kişiye hitap ediyor. Fiyatları piyasadaki diğer ürünlere kıyasla biraz daha yüksek olsa da, kullanıcılar Canalys araştırmalarına göre tercihlerini AirPods modellerinden yana yapıyor.
Her yıl gelişen, yeni özelliklerle güncellenen ve kullanıcı dostu hale getirilen AirPods modelleri, önümüzdeki günlerde tıpkı Apple Watch akıllı saatler gibi kalp atış hızını da ölçebilecek.
Daha önce hiçbir kulaklıkta böyle bir özellik bulunmazken, Bloomberg yazarı Mark Gurman, son Power on haber bülteninde, Apple’ın AirPods Pro 3 adını verdiği bu kulaklığı erken test aşamasına aldığını bildirdi.