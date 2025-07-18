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  4. 13 ay sonra rekor zam! 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. İnternet fiyatı uçacak

13 ay sonra rekor zam! 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. İnternet fiyatı uçacak

Türk Telekom’un geçtiğimiz aylarda internet paketlerine zam duyurusunun ardından bazı bölgelerde altyapısını kullanan TurkNet için de beklenen zam duyurusu geldi. Popüler paketlerden birinin fiyatı tam 13 ay sonra arttı.

13 ay sonra rekor zam! 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. İnternet fiyatı uçacak - Sayfa 1

Dünyanın en yavaş ve aynı zamanda en pahalı internetinin kullanıldığı Türkiye’de fiyatlar her geçen gün daha pahalı hale geliyor. 

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13 ay sonra rekor zam! 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. İnternet fiyatı uçacak - Sayfa 2

Çoğu telekomünikasyon şirketi Türk Telekom altyapısı kullanırken, kimisi ise kendi altyapısı ile en uygun fiyata hızlı interneti kullanıcılarla buluşturuyor.

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13 ay sonra rekor zam! 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. İnternet fiyatı uçacak - Sayfa 3

Türkiye çapında kendi fiber altyapısını günden güne artıran TurkNet, bazı illerde halen Türk Telekom altyapısını kullanıyor. 

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13 ay sonra rekor zam! 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. İnternet fiyatı uçacak - Sayfa 4

100 Mbps fiber interneti 13 ay gibi uzun bir süredir 499 TL’den fiyatlandıran TurkNet, Ağustos ayı itibariyle ne yazık ki paketlere zam yapılacağını duyurdu.

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