13 ay sonra rekor zam! 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. İnternet fiyatı uçacak
Türk Telekom’un geçtiğimiz aylarda internet paketlerine zam duyurusunun ardından bazı bölgelerde altyapısını kullanan TurkNet için de beklenen zam duyurusu geldi. Popüler paketlerden birinin fiyatı tam 13 ay sonra arttı.
Dünyanın en yavaş ve aynı zamanda en pahalı internetinin kullanıldığı Türkiye’de fiyatlar her geçen gün daha pahalı hale geliyor.
Çoğu telekomünikasyon şirketi Türk Telekom altyapısı kullanırken, kimisi ise kendi altyapısı ile en uygun fiyata hızlı interneti kullanıcılarla buluşturuyor.
Türkiye çapında kendi fiber altyapısını günden güne artıran TurkNet, bazı illerde halen Türk Telekom altyapısını kullanıyor.