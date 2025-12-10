Apple’dan 150 ülke için kırmızı alarm: iPhone’da bu belirtiler varsa dikkat!

Toplam 150 ülkedeki tüm iPhone kullanıcılarına uyarı gönderen Apple, iPhone’ların “paralı casus yazılımlar” dahil gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar tarafından hedef alındığını, bu saldırıların cihaz üzerindeki tüm etkinlikleri izleyebilecek kadar kapsamlı olabileceğini belirtti. Bu kapsam, uçtan uca şifreli mesajların okunmasnın yanı sıra, mikrofon ve kameraya uzaktan erişim gibi kritik yetkileri de kapsıyor.