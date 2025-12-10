Apple’dan 150 ülke için kırmızı alarm: iPhone’da bu belirtiler varsa dikkat!
Apple, dünya çapında gelişmiş kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı dikkat çağrısı yaptı. Şirket, en az 80 ülkede, toplam 150 ülkede iPhone sahiplerine tehdit bildirimi gönderdi. Ayrıca iPhone'da virüs olabileceğini gösteren belirtiler de paylaşıldı.
iPhone işletim sistemi, piyasadaki diğer işletim sistemlerine kıyasla daha güvenli. Bu, uzmanlar tarafında da yıllardır söyleniyor. Ancak Apple’ın güvenlik altyapısının mükemmel olması, saldırılara karşı her zaman koruyacağı anlamına gelmiyor.
Daha önceki yıllarda bazı saldırılar, iPhone kullanan üst düzey kişileri hedefliyordu. Gazeteciler, şirket yöneticileri veya aktivistler özellikle saldırıların hedefindeydi. Apple geçtiğimiz yıl da bu konu hakkında uyarıda bulunurken, 2025 sonuna yaklaşırken benzer bir acil uyarısı tekrar geldi.
Toplam 150 ülkedeki tüm iPhone kullanıcılarına uyarı gönderen Apple, iPhone’ların “paralı casus yazılımlar” dahil gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar tarafından hedef alındığını, bu saldırıların cihaz üzerindeki tüm etkinlikleri izleyebilecek kadar kapsamlı olabileceğini belirtti. Bu kapsam, uçtan uca şifreli mesajların okunmasnın yanı sıra, mikrofon ve kameraya uzaktan erişim gibi kritik yetkileri de kapsıyor.
Öte yandan söz konusu saldırılar çoğunlukla kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen “sıfır tıklama” yöntemleriyle gerçekleşiyor. En sık görülen teknikler arasında görsel içeren iMessage saldırıları, Safari’deki uzaktan kod çalıştırma açıklarının istismarı ve üçüncü taraf sitelerdeki zararlı reklamlar bulunuyor. Buna rağmen bu tür saldırıların, genellikle belirli sektörlerden sınırlı sayıda kişiyi, örneğin şirket yöneticileri, gazeteciler, aktivistler veya diplomatları hedef aldığı vurgulanıyor.