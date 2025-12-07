Çinli dev listeden silindi, meydan onlara kaldı: İşte dünyanın en çok satan 10 telefonu!
2025’in üçüncü çeyrek telefon satış raporu yayınlandı. Counterpoint Research verilerine göre listenin zirvesinde yine iPhone var. Apple ve Samsung, ilk 10’u 5’er modelle paylaşırken bu çeyreğin en büyük sürprizi Xiaomi’nin liste dışı kalması oldu.
iPhone 16, yüzde 4 pazar payıyla üst üste üçüncü çeyrekte “en çok satan telefon” unvanını korudu. Eylülde tanıtılan iPhone 17 serisi sonrası Pro modellerde ilgi bir miktar azalırken, tedarik kısıtlarına rağmen iPhone 17 Pro Max sadece Eylül satışlarıyla ilk 10’a 10. sıradan girmeyi başardı.
