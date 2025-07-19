Dünyanın en hızlı elektrikli scooter’ı tanıtıldı. Otomobile kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor!

Günlük hayatta işe gidip gelmek veya kısa mesafeli yollar için genelde scooter, motor veya bisikletler tercih ediliyor. Artan fiyatlar nedeniyle araba sahibi olamayanlar, çok mazot yakıyor diye araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayan son yıllarda scooter’lara yönelmiş durumda.