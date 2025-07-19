Dünyanın en hızlı elektrikli scooter’ı tanıtıldı. Otomobile kafa tutuyor, fiyatı dudak uçuklatıyor!
Giderek yaygınlaşan elektrikli scooter’lar artık daha hızlı hale geliyor. The Turbo adı verilen ve İngiliz Bo şirketi tarafından geliştirilen bu yeni canavar, dünyanın en hızlı scooter’ı olma özelliğini taşıyor. Fiyatı ise biraz dudak uçuklatıyor…
Günlük hayatta işe gidip gelmek veya kısa mesafeli yollar için genelde scooter, motor veya bisikletler tercih ediliyor. Artan fiyatlar nedeniyle araba sahibi olamayanlar, çok mazot yakıyor diye araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayan son yıllarda scooter’lara yönelmiş durumda.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından kullanılan scooter’lar, artık giderek daha hızlı hale geliyor.
Öyle ki İngiliz şirketi Bo tarafından üretilen ve piyasaya sürülen “The Turbo” isimli elektrikli scooter, dünyanın en hızlı elektrikli scooter’ı olarak karşımıza çıktı.