Elon Musk bir hayalini daha gerçekleştirdi! Restoran açtı, robotlar da hizmete başladı
Uzay, otomobil ve beyin çipinin ardından ünlü milyarder Elon Musk bu kez de restoran açtı. İnsansı robotlar ve Tesla otomobillerin de yer aldığı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Tesla otomobil ve insansı robotlar ile çığır açan teknolojiler sunuyor. Bu alanda yatırımlarını sürdüren ünlü milyarder, dev yatırımlar yaptığı insansı robotları kendi Tesla fabrikalarında uzun zamandır kullanıyordu.
Ancak şimdi Elon Musk, bambaşka bir sektörde karşımıza çıkıyor. Tesla Diner & Drive-In adı verilen ve gelecekte diğer ülkelere de yaygınlaşması beklenen Tesla Diner & Drive-In isimli restoran, bugün itibariyle hizmete başladı.
Kapılarını Hollywood’da açan ve Tesla teknolojileri ile donatılan restoran, insansı robot Optimus’tan Tesla otomobil şarj istasyonlarına kadar birçok detaya sahip.