  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk bir hayalini daha gerçekleştirdi! Restoran açtı, robotlar da hizmete başladı

Elon Musk bir hayalini daha gerçekleştirdi! Restoran açtı, robotlar da hizmete başladı

Uzay, otomobil ve beyin çipinin ardından ünlü milyarder Elon Musk bu kez de restoran açtı. İnsansı robotlar ve Tesla otomobillerin de yer aldığı

Elon Musk bir hayalini daha gerçekleştirdi! Restoran açtı, robotlar da hizmete başladı - Sayfa 1

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Tesla otomobil ve insansı robotlar ile çığır açan teknolojiler sunuyor. Bu alanda yatırımlarını sürdüren ünlü milyarder, dev yatırımlar yaptığı insansı robotları kendi Tesla fabrikalarında uzun zamandır kullanıyordu.

1 | 12
Elon Musk bir hayalini daha gerçekleştirdi! Restoran açtı, robotlar da hizmete başladı - Sayfa 2

Ancak şimdi Elon Musk, bambaşka bir sektörde karşımıza çıkıyor. Tesla Diner & Drive-In adı verilen ve gelecekte diğer ülkelere de yaygınlaşması beklenen Tesla Diner & Drive-In isimli restoran, bugün itibariyle hizmete başladı.

2 | 12
Elon Musk bir hayalini daha gerçekleştirdi! Restoran açtı, robotlar da hizmete başladı - Sayfa 3

Kapılarını Hollywood’da açan ve Tesla teknolojileri ile donatılan restoran, insansı robot Optimus’tan Tesla otomobil şarj istasyonlarına kadar birçok detaya sahip.

3 | 12
Elon Musk bir hayalini daha gerçekleştirdi! Restoran açtı, robotlar da hizmete başladı - Sayfa 4

Musk’un uzun zamandır bahsettiği ve bugün itibariyle hayata geçirdiği Diner & Drive-In restoranını görmek isteyen Tesla tutkunları, pazartesi sabahı erken saatlerde Hollywood’daki mekanın önünde kuyruk oluşturmaya başladı.

4 | 12