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  4. Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün

Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün

Google’ın popüler servisi Gmail bu kez de kötü amaçlı yapay zekanın kurbanı oldu. Milyarlarca kullanıcı risk altında. Uzmanlardan uyarı geldi.

Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün - Sayfa 1

Google’ın onlarca servisi bulunuyor ve bu hizmetler milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kötü amaçlı korsanlar ise her zaman bu hizmetlere saldırılar yaparak kullanıcıları tuzağa çekiyor. Bu tuzakla birlikte kişisel veriler ele geçiriliyor.

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Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün - Sayfa 2

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte dolandırıcılık da arttı. Çeşitli yöntemler geliştirilirken artık yapay zekadan faydalanılıyor. Google ise, Gmail platformunda 2 milyar kişiyi etkileyebilecek bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu.

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Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün - Sayfa 3

Google’ın açıklamasına göre, yapay zekâ güncellemeleriyle gelen “dolaylı komut enjeksiyonu” adı verilen tehdit türü, dış veri kaynaklarında gizlenmiş zararlı komutların AI araçları tarafından algılanmasıyla kullanıcıları riske atıyor.

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Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün - Sayfa 4

GOOGLE GEMINI AÇIĞINDAN FAYDALANILDI


Güvenlik açığının tespiti ilk olarak Mozilla’nın sıfır gün güvenlik araştırma ağı 0din tarafından tespit edilerek raporlandı. Bu tür bir saldırının kamuya açık bir örneğini de duyurdu. 

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