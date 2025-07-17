Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün

Google’ın onlarca servisi bulunuyor ve bu hizmetler milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kötü amaçlı korsanlar ise her zaman bu hizmetlere saldırılar yaparak kullanıcıları tuzağa çekiyor. Bu tuzakla birlikte kişisel veriler ele geçiriliyor.