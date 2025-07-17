Google’da dev açık! 2 milyar kişiyi etkiliyor; açmadan önce iki kez düşünün
Google’ın popüler servisi Gmail bu kez de kötü amaçlı yapay zekanın kurbanı oldu. Milyarlarca kullanıcı risk altında. Uzmanlardan uyarı geldi.
Google’ın onlarca servisi bulunuyor ve bu hizmetler milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kötü amaçlı korsanlar ise her zaman bu hizmetlere saldırılar yaparak kullanıcıları tuzağa çekiyor. Bu tuzakla birlikte kişisel veriler ele geçiriliyor.
Yapay zekanın gelişimiyle birlikte dolandırıcılık da arttı. Çeşitli yöntemler geliştirilirken artık yapay zekadan faydalanılıyor. Google ise, Gmail platformunda 2 milyar kişiyi etkileyebilecek bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu.
Google’ın açıklamasına göre, yapay zekâ güncellemeleriyle gelen “dolaylı komut enjeksiyonu” adı verilen tehdit türü, dış veri kaynaklarında gizlenmiş zararlı komutların AI araçları tarafından algılanmasıyla kullanıcıları riske atıyor.