Son dakika! Instagram CEO’su Mosseri resmen duyurdu: Algoritma sil baştan değişiyor
Sosyal medya devi Instagram, saçma videolara dur diyecek yeni algoritma kişiselleştirme seçeneğini duyurdu.
Instagram CEO’su Adam Mosseri, yayımladığı video ile yeni algoritma ile hayatımıza neler gireceğini gösterdi.
Söz konusu özellik “Algoritmanız” olarak adlandırılıyor ve Reels akışında ne görmek istiyorsanız onu göstermeyi amaçlıyor.
“Your Algorithm” (Algoritmanız) adı verilen bu özellik, öneri sisteminde şeffaflık ve kontrol sunarak kullanıcıların yapay zekânın hangi içerikleri göstereceğini görmesine ve ince ayar yapmasına izin veriyor.
Öte yandan Reels ekranının sağ üst köşesinde, ayrı raylar üzerinde iki kalbe benzeyen bir simge çıkacak. Buraya dokununca ise “Algoritmanız” panelinde iki kategori görünüyor: “Daha çok görmek istedikleriniz” ve “Daha az görmek istedikleriniz”.