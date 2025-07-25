12 yıl sonra en büyük güncelleme. Apple, iPhone’lar için iOS 26 betayı yayınladı. Sil baştan değişti
Apple, son olarak Haziran ayında tanıttığı iOS 26 güncellemesini nihayet genel beta olarak herkesin kullanımına açtı. Dileyen kullanıcılar yepyeni özellikler getiren iOS 26 güncellemesini Eylül ayına kadar beklemek yerine şimdiden yükleyerek deneyimleyebilir.
Apple, son olarak Haziran ayında tanıttığı iOS 26 güncellemesini nihayet genel beta olarak herkesin kullanımına açtı. Dileyen kullanıcılar yepyeni özellikler getiren iOS 26 güncellemesini Eylül ayına kadar beklemek yerine şimdiden yükleyerek deneyimleyebilir.
Haziran ayından bu yana sadece geliştiricilerin test edebildiği iOS 26, 24 Haziran itibariyle desteklenen tüm iPhone’lar için public, yani geliştirici beta olarak kullanıma sunuldu. Geliştirici beta sürümüne kıyasla daha az sorun olan bu sürüm, iOS 26 ile gelen özellikleri Eylül ayından önce deneyimlemeye imkan sunuyor.
Apple’a göre iOS 26, iOS 7’den bu yana işletim sisteminin en kapsamlı arayüz güncellemesini içeriyor. Liquid Glass tasarımı ile iPhone’ların arayüzü artık daha hoş, akıcı ve mükemmel bir görünüme sahip.