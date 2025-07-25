12 yıl sonra en büyük güncelleme. Apple, iPhone’lar için iOS 26 betayı yayınladı. Sil baştan değişti

Haziran ayından bu yana sadece geliştiricilerin test edebildiği iOS 26, 24 Haziran itibariyle desteklenen tüm iPhone’lar için public, yani geliştirici beta olarak kullanıma sunuldu. Geliştirici beta sürümüne kıyasla daha az sorun olan bu sürüm, iOS 26 ile gelen özellikleri Eylül ayından önce deneyimlemeye imkan sunuyor.