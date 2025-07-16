iPhone’ların arkasındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyor: 8 yıldır kullanılıyor kimse bilmiyor.
iPhone’ların kamera modülünün içerisinde yer alan küçük deliğin ne işe yaradığı çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Bakın Apple, bu deliği neden kameranın arkasına koymuş…
Günümüz akıllı telefonları artık o kadar profesyonel seviyede ki, tek bir tuşla her işi kolayca yapmaya imkan tanıyor.
İçerik üreticileri artık profesyonel kameraların aksine çekimlerini zaman zaman iPhone’larından gerçekleştirirken, kocaman kameraları taşıma zahmetinden de kurtarıyor.
Apple, uzun yıllardır iPhone modelleriyle dünyanın en çok satan markalarında bir numara. Pek çok özelliğiyle rakiplerinin ötesinde olan iPhone’lar, en çok tercih edilen akıllı telefon modeli.