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  4. iPhone’ların arkasındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyor: 8 yıldır kullanılıyor kimse bilmiyor.

iPhone’ların arkasındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyor: 8 yıldır kullanılıyor kimse bilmiyor.

iPhone’ların kamera modülünün içerisinde yer alan küçük deliğin ne işe yaradığı çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Bakın Apple, bu deliği neden kameranın arkasına koymuş…

iPhone’ların arkasındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyor: 8 yıldır kullanılıyor kimse bilmiyor. - Sayfa 1

Günümüz akıllı telefonları artık o kadar profesyonel seviyede ki, tek bir tuşla her işi kolayca yapmaya imkan tanıyor. 

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iPhone’ların arkasındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyor: 8 yıldır kullanılıyor kimse bilmiyor. - Sayfa 2

İçerik üreticileri artık profesyonel kameraların aksine çekimlerini zaman zaman iPhone’larından gerçekleştirirken, kocaman kameraları taşıma zahmetinden de kurtarıyor.

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iPhone’ların arkasındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyor: 8 yıldır kullanılıyor kimse bilmiyor. - Sayfa 3

Apple, uzun yıllardır iPhone modelleriyle dünyanın en çok satan markalarında bir numara. Pek çok özelliğiyle rakiplerinin ötesinde olan iPhone’lar, en çok tercih edilen akıllı telefon modeli. 

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iPhone’ların arkasındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyor: 8 yıldır kullanılıyor kimse bilmiyor. - Sayfa 4

iPhone’lar, donanım açısından da diğer rakiplerinden farklı. Örneğin iPhone’u ters çevirdiğinizde modeline bağlı olarak farklı sayıda kamera, LED flaş ve Pro modellerde LiDAR sensörü olduğunu fark edersiniz.

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