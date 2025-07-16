Stoklardan birer birer kaldırıldı: Teknoloji devi sessiz sedasız çekiliyor! Bir devrin sonu

Yurt dışı medyadan Android Authority’nin haberine göre Japon teknoloji devi, henüz Avrupa’dan resmi bir çıkış açıklaması yapmamış olsa da, Finlandiya merkezli SuomiMobiili’ye yaptığı açıklamada Xperia telefonlarının artık bu ülkede doğrudan satılmayacağını doğruladı. Bu da Sony’nin Avrupa’daki ilk resmi geri çekilişlerinden biri olarak kayıtlara geçti.