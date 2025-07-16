Stoklardan birer birer kaldırıldı: Teknoloji devi sessiz sedasız çekiliyor! Bir devrin sonu
Yıllarca akıllı telefon pazarında adından söz ettiren ünlü teknoloji markası, mobil pazardan sessiz sedasız çekiliyor.
Yıllara meydan okuyan teknoloji devi Sony, resmen kendi fişini tamamen çekiyor. Japon otomobil devi son yıllarda rakiplerinin epey gerisinde kalırken, yeni piyasaya sürdüğü modellerle de bir türlü aradığı kanı bulamadı.
Bir türlü çıkış yolu bulamayan Sony, akıllı telefon pazarından tamamen çekilmek üzere ve ilk adımı resmen atıldı. LG’nin mobil pazardan çekilmesinin ardından mobil pazar bir teknoloji devine daha resmen veda ediyor.
Piyasada Samsung, LG, Xiaomi ve diğer modellerin hükümdarlığı devam ederken, trendleri yakalayamayan, ne yazık ki düşük fiyat politikası da olmayan Sony için yolun sonu.
Yurt dışı medyadan Android Authority’nin haberine göre Japon teknoloji devi, henüz Avrupa’dan resmi bir çıkış açıklaması yapmamış olsa da, Finlandiya merkezli SuomiMobiili’ye yaptığı açıklamada Xperia telefonlarının artık bu ülkede doğrudan satılmayacağını doğruladı. Bu da Sony’nin Avrupa’daki ilk resmi geri çekilişlerinden biri olarak kayıtlara geçti.