  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Çinliler yine yaptığı yapacağını. Telefonlarda şarj sorunu tarih oluyor! Dünyada bir ilk; 10.000 mAh

Çinliler yine yaptığı yapacağını. Telefonlarda şarj sorunu tarih oluyor! Dünyada bir ilk; 10.000 mAh

Akıllı telefonlardaki en büyük sorunlardan biri olan şarj sorunu resmen tarih oluyor. Çinli teknoloji şirketlerinin yeni adımı, bir telefonun günlerce kullanılabilmesine imkan tanıyacak.

Çinliler yine yaptığı yapacağını. Telefonlarda şarj sorunu tarih oluyor! Dünyada bir ilk; 10.000 mAh - Sayfa 1

Akıllı telefonlar günlük hayatta akla gelebilecek her şeyi tek tuşla yapabiliyor. Sosyal medyadan ofis programlarına, video düzenlemeden fotoğraf kolajına kadar her şey elimizin altında.

1 | 11
Çinliler yine yaptığı yapacağını. Telefonlarda şarj sorunu tarih oluyor! Dünyada bir ilk; 10.000 mAh - Sayfa 2

Her yıl daha da gelişen akıllı telefonlar, son yıllarda geliştirilen lensleri ile profesyonel kamera düzeyine gelmiş durumda. Tüm bu gelişmeler tüketici açısından olumlu olsa da, ne yazık ki pil sorunu halen tam olarak çözülemedi.

2 | 11
Çinliler yine yaptığı yapacağını. Telefonlarda şarj sorunu tarih oluyor! Dünyada bir ilk; 10.000 mAh - Sayfa 3

Mobil pazarda hem çok iyi performans gösteren hem de çok uzun süre şarjı giden akıllı telefon neredeyse yok denecek kadar az. Ancak gelecek dönemde teknoloji devleri artık bu sorunu ortadan kaldıracak.

3 | 11
Çinliler yine yaptığı yapacağını. Telefonlarda şarj sorunu tarih oluyor! Dünyada bir ilk; 10.000 mAh - Sayfa 4

Çin medyasından Digital Chat Station’un haberine göre 2026’nın ilk çeyreğinde tarihte bir ilk yaşanacak. Çinli bir akıllı telefon üreticisi, 10.000 mAh kapasiteye sahip ilk orta-üst segment modelini piyasaya sürecek.

4 | 11