Çinliler yine yaptığı yapacağını. Telefonlarda şarj sorunu tarih oluyor! Dünyada bir ilk; 10.000 mAh
Akıllı telefonlardaki en büyük sorunlardan biri olan şarj sorunu resmen tarih oluyor. Çinli teknoloji şirketlerinin yeni adımı, bir telefonun günlerce kullanılabilmesine imkan tanıyacak.
Akıllı telefonlar günlük hayatta akla gelebilecek her şeyi tek tuşla yapabiliyor. Sosyal medyadan ofis programlarına, video düzenlemeden fotoğraf kolajına kadar her şey elimizin altında.
Her yıl daha da gelişen akıllı telefonlar, son yıllarda geliştirilen lensleri ile profesyonel kamera düzeyine gelmiş durumda. Tüm bu gelişmeler tüketici açısından olumlu olsa da, ne yazık ki pil sorunu halen tam olarak çözülemedi.
Mobil pazarda hem çok iyi performans gösteren hem de çok uzun süre şarjı giden akıllı telefon neredeyse yok denecek kadar az. Ancak gelecek dönemde teknoloji devleri artık bu sorunu ortadan kaldıracak.