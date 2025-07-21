WhatsApp’ta beklenen oldu! ‘Güncellemeler’ sekmesine girenler şok oldu. Kabus başladı
Meta’ya ait popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, yeni güncellemeleriyle kullanıcı deneyimini daha iyi hale getiriyor. Artık sosyal medya uygulamaları gibi WhatsApp’ta durumlar paylaşıp kanallara katılarak gelişmeleri takip edebilmek mümkün.
Buraya kadar her şey tamam olsa da, Meta’nın en büyük çıkarlarından biri olan reklamlar artık WhatsApp’ta da görülmeye başladı.
Daha önce bazı kaynaklar Meta’nın WhatsApp’ta reklam göstermeye hazırlandığını öne sürerken, şirketin yayınladığı son beta güncellemesiyle birlikte kullanıcılar bahsi geçen reklamları görmeye başladı. Reklamların ilk etapta uygulamanın hangi bölümlerinde görüleceği merak edilirken, son güncelleme ile bu da belli oldu.
Gelir artışı için yeni adımlar atarak WhatsApp’a reklam entegre eden Meta, Google Play Store’da uygulamanın 2.25.21.11 beta güncellemesini yayınladı.