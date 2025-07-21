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  4. WhatsApp’ta beklenen oldu! ‘Güncellemeler’ sekmesine girenler şok oldu. Kabus başladı

WhatsApp’ta beklenen oldu! ‘Güncellemeler’ sekmesine girenler şok oldu. Kabus başladı

Meta’ya ait popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, yeni güncellemeleriyle kullanıcı deneyimini daha iyi hale getiriyor. Artık sosyal medya uygulamaları gibi WhatsApp’ta durumlar paylaşıp kanallara katılarak gelişmeleri takip edebilmek mümkün.

WhatsApp’ta beklenen oldu! ‘Güncellemeler’ sekmesine girenler şok oldu. Kabus başladı - Sayfa 1

Buraya kadar her şey tamam olsa da, Meta’nın en büyük çıkarlarından biri olan reklamlar artık WhatsApp’ta da görülmeye başladı.

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WhatsApp’ta beklenen oldu! ‘Güncellemeler’ sekmesine girenler şok oldu. Kabus başladı - Sayfa 2

Daha önce bazı kaynaklar Meta’nın WhatsApp’ta reklam göstermeye hazırlandığını öne sürerken, şirketin yayınladığı son beta güncellemesiyle birlikte kullanıcılar bahsi geçen reklamları görmeye başladı. Reklamların ilk etapta uygulamanın hangi bölümlerinde görüleceği merak edilirken, son güncelleme ile bu da belli oldu.

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WhatsApp’ta beklenen oldu! ‘Güncellemeler’ sekmesine girenler şok oldu. Kabus başladı - Sayfa 3

Gelir artışı için yeni adımlar atarak WhatsApp’a reklam entegre eden Meta, Google Play Store’da uygulamanın 2.25.21.11 beta güncellemesini yayınladı. 

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WhatsApp’ta beklenen oldu! ‘Güncellemeler’ sekmesine girenler şok oldu. Kabus başladı - Sayfa 4

Söz konusu güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, kanalları takip etmek için girdiği “Güncellemeler” sekmesinde sürpriz bir şekilde reklamlarla karşılaşmaya başladı. Bu reklam banner’ı, iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri Durum Reklamları diğer ise Öne Çıkan Kanallar.

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