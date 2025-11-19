WhatsApp'ta devrim! Aynı telefonda 2 ayrı hesap kullanma dönemi başladı.
Meta, WhatsApp için yıllardır en çok istenen özelliklerden birini test kullanıcılarına sunmaya başladı. Artık bir telefonda iki ayrı hesap kullanılabiliyor. İşte yeni gelen özelliğin tüm detayları.
Meta, WhatsApp için yıllardır en çok istenen özelliklerden birini test kullanıcılarına sunmaya başladı. Artık bir telefonda iki ayrı hesap kullanılabiliyor. İşte yeni gelen özelliğin tüm detayları.
Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların yıllardır en çok istediği özelliği son güncelleme ile sunmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda kullanıcı adları özelliği test edilirken, bunun yanında aynı telefonda birden fazla hesabı kullanabilme işlevi de resmiyet kazandı.
Meta, yeni beta güncellemesini daha önceden beta programına katılan TestFlight kullanıcılarına yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar çoklu hesap doğrulması geldiğini de resmi olarak doğruladı. Peki bu özellik nasıl kullanılabilecek, iki ayrı hesap nasıl çalışacak