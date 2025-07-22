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  4. Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek

Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek

Windows 11 kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan performans yavaşlaması için Microsoft’tan beklenen atak geldi.

Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek - Sayfa 1

Windows 10 güncellemesinin ardından piyasaya çıkan ve her ay binlerce kullanıcı kazanan Windows 11 güncellemesi, yeni sürümleriyle daha kullanıcı dostu ve işlevsel oluyor. 

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Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek - Sayfa 2

Microsoft’un düzenli olarak güncelleyip yeni özellikler üzerine çalıştığı Windows 11, yaklaşık dört yıl önce piyasaya çıktı ve modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Windows 10 desteği ekim ayında sonlandırılırken, teknoloji devi bunun öncesinde önemli bir probleme odaklandı.

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Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek - Sayfa 3

Windows 11 kullanıcıları hızlı pil tüketimi, performans ve kasma sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, yazılım devi Microsoft bu problemlere daha fazla ağırlık verecek. Milyonlarca kullanıcının en büyük sorunlarından biri, önümüzdeki aylarda yayınlanacak güncelleme ile çözüme kavuşacak. Peki neler bekleniyor?

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Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek - Sayfa 4

Windows 11 kullanıcılarının performans sorunun köküne inmeye hazırlanan Microsoft, bu problem için geliştiricilerden gelen geri bildirimler üzerinden ilerleyecek. 

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