Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek
Windows 11 kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan performans yavaşlaması için Microsoft’tan beklenen atak geldi.
Windows 10 güncellemesinin ardından piyasaya çıkan ve her ay binlerce kullanıcı kazanan Windows 11 güncellemesi, yeni sürümleriyle daha kullanıcı dostu ve işlevsel oluyor.
Microsoft’un düzenli olarak güncelleyip yeni özellikler üzerine çalıştığı Windows 11, yaklaşık dört yıl önce piyasaya çıktı ve modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Windows 10 desteği ekim ayında sonlandırılırken, teknoloji devi bunun öncesinde önemli bir probleme odaklandı.
Windows 11 kullanıcıları hızlı pil tüketimi, performans ve kasma sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, yazılım devi Microsoft bu problemlere daha fazla ağırlık verecek. Milyonlarca kullanıcının en büyük sorunlarından biri, önümüzdeki aylarda yayınlanacak güncelleme ile çözüme kavuşacak. Peki neler bekleniyor?