Yavaş bilgisayar derdine son! Microsoft atağa geçti. Windows 11 uçuşa geçecek

Windows 11 kullanıcıları hızlı pil tüketimi, performans ve kasma sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, yazılım devi Microsoft bu problemlere daha fazla ağırlık verecek. Milyonlarca kullanıcının en büyük sorunlarından biri, önümüzdeki aylarda yayınlanacak güncelleme ile çözüme kavuşacak. Peki neler bekleniyor?