Son gün yarın! WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak; iPhone kullanıcılarına uyarı
Meta, uzun yıllar destek verdiği bazı işletim sistemleri için artık sona geldi. Bu telefonlar, 1 Haziran tarihinden itibaren artık WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak.
Anlık mesajlaşmada bir numara olan WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.
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WhatsApp’ta son yıllarda durumlar paylaşılırken, her yeni güncellemede heyecanlandıran özellikler de platforma ekleniyor.
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Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp uygulaması, akıllı telefonların yazılım desteği sonlandırılsa da uzun yıllar çalışmaya devam ediyor.
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