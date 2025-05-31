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  4. Son gün yarın! WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak; iPhone kullanıcılarına uyarı

Son gün yarın! WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak; iPhone kullanıcılarına uyarı

Meta, uzun yıllar destek verdiği bazı işletim sistemleri için artık sona geldi. Bu telefonlar, 1 Haziran tarihinden itibaren artık WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak.

Son gün yarın! WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak; iPhone kullanıcılarına uyarı - Sayfa 1

Anlık mesajlaşmada bir numara olan WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

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Son gün yarın! WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak; iPhone kullanıcılarına uyarı - Sayfa 2

WhatsApp’ta son yıllarda durumlar paylaşılırken, her yeni güncellemede heyecanlandıran özellikler de platforma ekleniyor.

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Son gün yarın! WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak; iPhone kullanıcılarına uyarı - Sayfa 3

Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp uygulaması, akıllı telefonların yazılım desteği sonlandırılsa da uzun yıllar çalışmaya devam ediyor.

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Son gün yarın! WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak; iPhone kullanıcılarına uyarı - Sayfa 4

Ancak her şeyin bir sonu olduğu gibi WhatsApp’ın da bazı işletim sistemleri için desteği tamamlanıyor.

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