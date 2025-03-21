Son tarih yaklaşıyor. Microsoft’tan kullanıcılara e-postalı uyarı; bilgisayarınızı değiştirin
Microsoft, Windows 11’e geçiş yapmayan kullanıcılara artık e-posta ile ulaşıyor. Teknoloji devinin son uyarısı ise oldukça dikkat çekici.
Microsoft, yaklaşık 5 yıl önce Windows 11 güncellemesini yayınladı. Modern tasarım, yenilenen arayüz ve performans iyileştirmeleri sunan bu güncelleme, halen tam olarak herkes tarafından benimsenmedi.
StatCounter verilerine göre şu anda Windows 10’un pazar payı, Windows 11’in hâlâ önünde. Son raporlara göre kullanıcıların yüzde 64’lük bir kısmı Windows 10’da kalmaya devam ederken, Windows 11’in pazar payı ise yüzde 34,1 ile geride kalıyor.
Microsoft, kullanıcıların Windows 11’e geçmesi için sürekli uyarılar yapıyor. Öyle ki Windows 10 için artık güncelleme desteğinin sonuna da yaklaşılıyor.