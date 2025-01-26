  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Şikayetler kesilmiyor! Sakın yüklemeyin

Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Şikayetler kesilmiyor! Sakın yüklemeyin

Windows 11 22H2 sürümüne sahip kullanıcılar, son güncellemenin kurbanı oldu.

Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Şikayetler kesilmiyor! Sakın yüklemeyin - Sayfa 1

Windows 10 için güncelleme desteğini 14 Ekim 2025’te sonlandırmaya hazırlanan Microsoft, henüz güncellemelerine devam ettiği Windows 10 ve Windows 11 için yeni sürümlerini aylık veya üç ayda bir yayınlıyor.

1 | 8
Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Şikayetler kesilmiyor! Sakın yüklemeyin - Sayfa 2

Halen kullanıcıların bir kısmı Windows 11’in altındaki işletim sistemlerine sahipken, Windows 11 kullananların da başı dertten kurtulmuyor.

2 | 8
Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Şikayetler kesilmiyor! Sakın yüklemeyin - Sayfa 3

Bilgisayarları Windows 11 22H2 versiyona sahip kullanıcılar, son yaptıkları güncelleme sonrasında çok sayıda problem bildirdi.

3 | 8
Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Şikayetler kesilmiyor! Sakın yüklemeyin - Sayfa 4

Şikayetlerin sayısı artmaya başlarken, teknoloji uzmanları güncellemenin kaldırılmasını veya yeni bir sürüm çıkana kadar hiç yüklenmemesini tavsiye etti.

4 | 8