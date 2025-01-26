Son Windows 11 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Şikayetler kesilmiyor! Sakın yüklemeyin
Windows 11 22H2 sürümüne sahip kullanıcılar, son güncellemenin kurbanı oldu.
Windows 10 için güncelleme desteğini 14 Ekim 2025’te sonlandırmaya hazırlanan Microsoft, henüz güncellemelerine devam ettiği Windows 10 ve Windows 11 için yeni sürümlerini aylık veya üç ayda bir yayınlıyor.
Halen kullanıcıların bir kısmı Windows 11’in altındaki işletim sistemlerine sahipken, Windows 11 kullananların da başı dertten kurtulmuyor.
Bilgisayarları Windows 11 22H2 versiyona sahip kullanıcılar, son yaptıkları güncelleme sonrasında çok sayıda problem bildirdi.