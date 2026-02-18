Sosyal medya devinin kan donduran hamlesi! Ölen kullanıcılar için gizli planları ortaya çıktı

Sosyal medya platformları arasında en popüler olan Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamaları milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu uygulamalarda hesabı olan ve vefat eden kişilerin hesabı kapanmıyor. Ancak yakın bir tanıdığı bu hesaplara belgelerle yeniden erişim sağlayabiliyordu. Buraya kadar her şey tamam, fakat Meta ilginç bir patent aldı ve bu şimdiden tartışmalara yol açtı.