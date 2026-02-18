Sosyal medya devinin kan donduran hamlesi! Ölen kullanıcılar için gizli planları ortaya çıktı
Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler uygulamaların sahibi Meta’dan skandal bir patent. Kullanıcılar öldükten sonra paylaşım yapmaları için yapay zeka devreye girecek. İşte korkutan detaylar…
Sosyal medya platformları arasında en popüler olan Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamaları milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu uygulamalarda hesabı olan ve vefat eden kişilerin hesabı kapanmıyor. Ancak yakın bir tanıdığı bu hesaplara belgelerle yeniden erişim sağlayabiliyordu. Buraya kadar her şey tamam, fakat Meta ilginç bir patent aldı ve bu şimdiden tartışmalara yol açtı.
Dexerto’da yer alan habere göre teknoloji devi Meta, etik tartışmaların fitilini ateşleyen sarsıcı bir yapay zeka patentini hanesine yazdı. Geçtiğimiz Aralık ayında onaylanan bu yeni teknoloji, kullanıcılar hayatını kaybettikten sonra bile onlar adına sosyal medyada paylaşım yapmaya, fotoğraflar yüklemeye ve hatta simüle edilmiş video görüşmeleri gerçekleştirmeye imkan tanıyor.
DİJİTAL İKİZİNİZ SİZİN YERİNİZE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK
Patent belgelerine göre Meta’nın geliştirdiği büyük dil modeli, kullanıcıların geçmişteki tüm aktivitelerini (beğeniler, yorumlar, paylaşımlar) analiz ederek "dijital klonlar" oluşturabilme potansiyeline sahip.