Spotify’dan çok konuşulacak yenilik! Müzik dinlerken mesajlaşma dönemi başladı
Müzik devi Spotify, kullanıcıların daha fazla etkileşimde olması için dikkat çeken bir yenilik duyurdu. Söz konusu özellik sayesinde sohbet edebilmek mümkün olacak, müzik dinleme şekli değişecek.
Dünyanın önde gelen müzik ve podcast platformu Spotify, Türkiye’de son dönemde bot iddialarıyla gündemde.
Daha önce de dini değerlere hakaret içeren müzikler nedeniyle dava edilen platform, bu kez yeni özelliğiyle yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi.
Yıllardır platformda sadece müzik ve podcast deneyimi yaşayan kullanıcılar, yeni geliştirilen özellik sayesinde tıpkı Instagram’da olduğu gibi DM üzerinden mesajlaşabilecek.