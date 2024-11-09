Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu
Süpersonik ticari hava yolculuğu ve İHA teknolojisi geliştiren bir startup olan Exosonic, beş yıllık sürenin ardından faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
ABD merkezli startup girişimi, internet sitesinde yayınladığı bir yazıda faaliyetlerine devam etmek için gerekli yatırımı bulamadıklarını açıkladı.
Sayfada yer alan yazıda, “Kurucular ve ekip, ABD Savunma Bakanlığı için sessiz süpersonik uçuş ve süpersonik insansız hava araçlarına duyulan ihtiyaca/arzuya hala inanıyor olsa da, her iki konsept için de daha fazla müşteri desteği olmadan, şirket daha fazla ilerleme kaydetmek için gereken nakit ihtiyacını karşılayamaz” ifadeleri yer aldı.
Exosonic, 2019 yılında Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi ilkel şirketlerde çalışan bir tahrik mühendisi olan Norris Tie tarafından kuruldu;