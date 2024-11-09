  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu

Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu

Süpersonik ticari hava yolculuğu ve İHA teknolojisi geliştiren bir startup olan Exosonic, beş yıllık sürenin ardından faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu - Sayfa 1

ABD merkezli startup girişimi, internet sitesinde yayınladığı bir yazıda faaliyetlerine devam etmek için gerekli yatırımı bulamadıklarını açıkladı.

1 | 10
Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu - Sayfa 2

Sayfada yer alan yazıda, “Kurucular ve ekip, ABD Savunma Bakanlığı için sessiz süpersonik uçuş ve süpersonik insansız hava araçlarına duyulan ihtiyaca/arzuya hala inanıyor olsa da, her iki konsept için de daha fazla müşteri desteği olmadan, şirket daha fazla ilerleme kaydetmek için gereken nakit ihtiyacını karşılayamaz” ifadeleri yer aldı.

2 | 10
Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu - Sayfa 3

Exosonic, 2019 yılında Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi ilkel şirketlerde çalışan bir tahrik mühendisi olan Norris Tie tarafından kuruldu;

3 | 10
Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu - Sayfa 4

Tie'nin son şirkette NASA için düşük bomlu X-59 uçağı üzerinde çalıştığı aktarıldı. 

4 | 10