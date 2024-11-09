Süpersonic uçak girişimi havlu attı: ABD’li şirket iflas etti, faaliyetlerini durdurdu

Sayfada yer alan yazıda, “Kurucular ve ekip, ABD Savunma Bakanlığı için sessiz süpersonik uçuş ve süpersonik insansız hava araçlarına duyulan ihtiyaca/arzuya hala inanıyor olsa da, her iki konsept için de daha fazla müşteri desteği olmadan, şirket daha fazla ilerleme kaydetmek için gereken nakit ihtiyacını karşılayamaz” ifadeleri yer aldı.