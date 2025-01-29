Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin

Meta’ya ait mesajlaşma platformu gizlilik kapsamında geçtiğimiz yıllarda çok önemli güncellemeler yayınlarken, bu güncellemeler uygulamadaki pek çok özelliği değiştirdi veya sınırlamalar getirdi. Bunlardan biri de bir kez gösterilen fotoğraf ve videolar.