Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin
Kullanıcılar tek seferlik gönderilen mesajları her zaman görebiliyordu.
Meta’ya ait mesajlaşma platformu gizlilik kapsamında geçtiğimiz yıllarda çok önemli güncellemeler yayınlarken, bu güncellemeler uygulamadaki pek çok özelliği değiştirdi veya sınırlamalar getirdi. Bunlardan biri de bir kez gösterilen fotoğraf ve videolar.
Kullanıcılar WhatsApp’tan başka bir kullanıcıya bir kez görüntüleyebilecekleri medya dosyaları göndermeye imkan sunuyor. Yani bir fotoğraf veya video açıldığı an sohbete dönünce geri siliniyor ve tamamen ortadan kayboluyordu.
Ancak 2024’ün Aralık ayında bazı kullanıcılar bu özellikte açık buldu. iPhone cihazlarında tespit edilen açık, bir kez görüntüleme özelliğiyle gönderilen görüntülerin telefon hafızasına kaydedildiğini ortaya koydu. Meta’ya bu yüzden çok fazla tepki gelirken, 2025’in ilk güncellemesi yayınlandı ve söz konusu açık kapatıldı.