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  4. Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin

Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin

Kullanıcılar tek seferlik gönderilen mesajları her zaman görebiliyordu.

Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin - Sayfa 1

WhatsApp’ın gizlilik politikası ve yaptığı güncellemeler her zaman tartışma konusu olmuştur.

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Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin - Sayfa 2

Meta’ya ait mesajlaşma platformu gizlilik kapsamında geçtiğimiz yıllarda çok önemli güncellemeler yayınlarken, bu güncellemeler uygulamadaki pek çok özelliği değiştirdi veya sınırlamalar getirdi. Bunlardan biri de bir kez gösterilen fotoğraf ve videolar.

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Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin - Sayfa 3

Kullanıcılar WhatsApp’tan başka bir kullanıcıya bir kez görüntüleyebilecekleri medya dosyaları göndermeye imkan sunuyor. Yani bir fotoğraf veya video açıldığı an sohbete dönünce geri siliniyor ve tamamen ortadan kayboluyordu.

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Tam bir kaos yaratmıştı! WhatsApp çok tartışılan hatayı düzeltti, hemen güncelleyin - Sayfa 4

Ancak 2024’ün Aralık ayında bazı kullanıcılar bu özellikte açık buldu. iPhone cihazlarında tespit edilen açık, bir kez görüntüleme özelliğiyle gönderilen görüntülerin telefon hafızasına kaydedildiğini ortaya koydu. Meta’ya bu yüzden çok fazla tepki gelirken, 2025’in ilk güncellemesi yayınlandı ve söz konusu açık kapatıldı.

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