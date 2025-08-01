Tanıtımına 1 ay kala iPhone 17 Pro kanlı canlı sızdırıldı: Yeni gizemli kamera tasarımı ortaya çıktı
Tanıtımına bir ay kala Apple’ın yeni modellerinden iPhone 17 Pro, yeni kamera tasarımıyla kanlı canlı sızdırıldı.
Dünyanın en çok akıllı telefon satan markası Apple, üçüncü çeyrek mali verilerini açıkladığında 2025 yılında 2021’den bu yana en büyük gelir artışı yaşandığını bildirdi.
ABD’li teknoloji devi için işler yolunda giderken, iPhone 16 serisinin halefi olan iPhone 17 serisi için de geri sayıma geçildi.
Mobil pazara yön verecek yeni iPhone 17 serisi, dikkat çeken yenilikler, yapay zeka gelişmeleri ve yeniden tasarlanan kamera modülleriyle Eylül ayında tanıtılacak.