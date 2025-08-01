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  4. Tanıtımına 1 ay kala iPhone 17 Pro kanlı canlı sızdırıldı: Yeni gizemli kamera tasarımı ortaya çıktı

Tanıtımına 1 ay kala iPhone 17 Pro kanlı canlı sızdırıldı: Yeni gizemli kamera tasarımı ortaya çıktı

Tanıtımına bir ay kala Apple’ın yeni modellerinden iPhone 17 Pro, yeni kamera tasarımıyla kanlı canlı sızdırıldı.

Tanıtımına 1 ay kala iPhone 17 Pro kanlı canlı sızdırıldı: Yeni gizemli kamera tasarımı ortaya çıktı - Sayfa 1

Dünyanın en çok akıllı telefon satan markası Apple, üçüncü çeyrek mali verilerini açıkladığında 2025 yılında 2021’den bu yana en büyük gelir artışı yaşandığını bildirdi. 

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Tanıtımına 1 ay kala iPhone 17 Pro kanlı canlı sızdırıldı: Yeni gizemli kamera tasarımı ortaya çıktı - Sayfa 2

ABD’li teknoloji devi için işler yolunda giderken, iPhone 16 serisinin halefi olan iPhone 17 serisi için de geri sayıma geçildi.

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Tanıtımına 1 ay kala iPhone 17 Pro kanlı canlı sızdırıldı: Yeni gizemli kamera tasarımı ortaya çıktı - Sayfa 3

Mobil pazara yön verecek yeni iPhone 17 serisi, dikkat çeken yenilikler, yapay zeka gelişmeleri ve yeniden tasarlanan kamera modülleriyle Eylül ayında tanıtılacak. 

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Tanıtımına 1 ay kala iPhone 17 Pro kanlı canlı sızdırıldı: Yeni gizemli kamera tasarımı ortaya çıktı - Sayfa 4

Tanıtıma artık bir aydan az bir süre kalırken iPhone 17 serisinin tasarımı hemen hemen kesinleşti diyebiliriz. 

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