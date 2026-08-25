Tanıtımına haftalar kala iPhone 18 Pro’nun renkleri sızdırıldı: Popüler renk rafa kalktı

Tanıtımına artık iki haftadan az bir süre kala iPhone 18 ailesinin hem tasarımı hem de özellikleri netlik kazandı sayılır. Bloomberg, yeni telefonların tasarım açısından çok büyük farklarla gelmeyeceğini ifade ederken, renk seçenekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da değişecek.