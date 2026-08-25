Tanıtımına haftalar kala iPhone 18 Pro’nun renkleri sızdırıldı: Popüler renk rafa kalktı
Tanıtımına artık iki haftadan az bir süre kala iPhone 18 serisi netlik kazanmaya başladı. Apple’ın yeni amiral gemisi modelleri için nefesler tutuldu ve serinin en iddialı modellerinden iPhone 18 Pro’nun renk seçenekleri sızdırıldı. Apple, popüler renk seçeneğini rafa kaldırdı.
iPhone 17 serisinin tanıtımının hemen ardından sızıntılarına başlanan iPhone 18 serisi, önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılacak.
Macrumors’a göre dev lansman, 10 Eylül tarihinde gerçekleşecek yeni telefonlar bu tarihte resmiyet kazanacak.
Tanıtımına artık iki haftadan az bir süre kala iPhone 18 ailesinin hem tasarımı hem de özellikleri netlik kazandı sayılır. Bloomberg, yeni telefonların tasarım açısından çok büyük farklarla gelmeyeceğini ifade ederken, renk seçenekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da değişecek.